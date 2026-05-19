IT狗2.0｜Stanley孖Frankie與團隊喊住睇結局超感動 簡君晋喜見觀眾開電視追劇

《IT狗2.0》自開播以來話題不斷，每集劇情均精準擊中社會共鳴，引發網民洗版式熱論。劇集於上周五(15日)大結局當晚舉辦戲院放映會，身兼導演及監製的簡君晋(阿簡)聯同劇中主要演員包括凌文龍、陳漢娜、岑珈其、邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）、李靖筠、魏浚笙(Jeffrey)、周祉君、鄧子超及張錦霞齊現身，與幕後團隊見證劇集圓滿落幕導演簡君晋感性向整個團隊致謝：「由開播以嚟，每一集見到網民嘅熱烈討論同拆解劇情，對我哋台前幕後係最大嘅鼓勵。最開心係見到觀眾打開電視追劇，社交平台有好多post，喺餐廳遇到有觀眾多謝套劇，真係非常感謝每一位演員同幕後兄弟姊妹嘅全心付出！」

如畢業典禮 Stanley和Frankie昨晚擔任ViuTV全新直播節目《6點直樂 VIURIETY》嘉賓，兩人受訪分享感受，Stanley表示與台前幕後一齊睇大結局，感受尤深，「大家睇到喊晒，見到呢幾年大家好努力做一件事，好似睇到BB結晶品，而大家都咁喜歡，阿簡講咗一樣嘢係起碼可拉返啲人睇電視，都係佢覺得《IT狗2.0》好有意義嘅存在，所以好多回憶一齊湧現，老實講未必有《IT狗3》，因為阿簡都話不如坃其他嘢，所以《IT狗》都完結了，呢個好似畢業典禮，所以係好感動。」他坦言感不捨：「呢個係好好嘅end，見好就收係最好。」

《COURT！》開播 Stanley壓力大 《IT狗2.0》剛播畢，Stanley亦有參演緊接的新劇《COURT！》，可謂一劇接一劇，獲Edan封為「邱視帝」，他連聲否認，坦言對新劇感壓力，「《IT狗2.0》實在太好睇，承接嘅《COURT！》第一單元就係我，開始質疑自己嘅能力，驚做得唔夠好，同埋編劇們用𠵇好多年時間去寫呢個劇本，可想呈現佢哋想講嘅嘢，真心比平時嘅劇更大壓力。」他提醒每個單元僅得4集，轉眼即逝，希望觀眾支持。

榮幸參與奇妙旅程 Frankie坦言在大銀幕睇大結局，特別大感觸，「因為由第一季到而家，差啲多4年，睇大結局有好多flashback畫面，剪輯嗰個好衰，睇到我哋喊晒，無論係現實同角色，都好似同大家經歷咗好多時光，好多事件，好奇妙嘅旅程。」他多謝台前幕後人員都做到最好，有機會參與深感榮幸。當晚雖然《IT狗2.0》已經完結，由導演簡君晋、服裝指導陳巧倩及美術指導袁俊豪策展的「paypayverse」展覽，於荔枝角 D2 Place TWO 地下 P2P展出的經典戲服及劇中道具，將會開放至5月22日。放映會當晚一眾演員亦有親自到場打卡，眾人在劇集播完後亦在社交平台開live，Frankie穿上戲中「破地獄」戲服，凌文龍獻唱阿信版《信之卷》，並送出限量周邊禮品。