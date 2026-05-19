周吉佩廣州個唱剖白心聲感觸落淚 兩度鞠躬感謝樂迷陪伴走過20年高山低谷

周吉佩（吉吉）於5月16日帶着《延續．第三人生》演唱會衣錦還鄉來到廣州，吉吉罕有剖白心聲，更忍不住落淚，自爆曾因得獎後遇反對聲音懷疑自己，承受無比壓力，更影響了太太及小朋友，他感謝歌迷這幾年對他不離不棄，讓他由黑暗走向光明，並兩度向樂迷鞠躬致謝，相當感人。

致敬Beyond

周吉佩廣州個唱在剛過去的星期六於正佳大劇院・尚梯館舉行，身穿一身紫色長褸的吉吉在樂迷的尖叫聲下出場，以一曲《祝君好》為演唱會揭開序幕，緊接的《深愛著你》，全場樂迷跟着和唱，氣氛高漲。吉吉亦高呼：「終於嚟到廣州喇！由香港去澳門來到今日廣州站，多謝大家陪我去好多地方，呢幾年走過來不容易，感受到大家的愛有增無減。」隨即向樂迷們鞠躬以示謝意！

吉吉出道時曾以樂隊姿態發展，演唱會上，他唱出Beyond的歌曲致敬，及後更換上紅色閃片西裝，大騷胸肌，唱出《找片天空接收我們》及《手機關掉的一刻》等歌曲，有歌迷大叫要求他再解一粒鈕，吉吉笑說：「已經好低，冇乜嘢睇！再解就露點喇！」全場大笑。接着，吉吉換上一身白色服裝，自彈自唱《高山低谷》、《陪著你走》，此時他忍不住感觸落淚，拭淚說：「好叻㗎喇！過去經歴好多，我忍到最後先喊出嚟！」吉吉回想在《中年好聲音》奪冠後，很多聲音說他不值、爆冷。他說：「到賽後第三天，反對聲音太勁，特別在夜䦨人靜時意志好低，會有負面想法。所以，好多謝你哋比力量我，見到你哋咁支持我，點解重要拘泥網上唔識嘅人，好多謝呢幾年你哋對我不離不棄，讓我由黑暗走向光明。」吉吉剖白內心感受，指自己家人，包括太太及小朋友都受到影響。