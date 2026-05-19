傅穎相隔5年再出歌剖白心境 化負面事情為禮物

傅寶誼（前名：傅穎）（Theresa）相隔5年，將於明日(20日)再推出廣東歌《成年禮》，Theresa解釋，《成年禮》這個並非18歲那種通俗意義上的Ceremony，而是人生下半場、真正成為一個心智成熟的大人之後，所得到的一份禮物，「呢個『禮』係禮物嘅意思。」她感觸謂其實大家都是「睇住佢大」，成長過程中很多經歷，外人未必知道箇中因由，只係見到當中某一面，但Theresa最後說：「以往發生所有唔好嘅嘢，一轉念全部都變成好事。如果冇以前呢啲經歷，我諗我唔會成為而家嘅自己，所以呢個《成年禮》就係過往咁多年喺我身上所有負面嘅嘢，變成咗一份禮物。」

Theresa參與填詞剖白心聲，Theresa歌詞講述人生上半場，由小時候到年輕時曾經遇到的挫折及紛爭，曾經好介意的謠言和別人的評價，甚至對世間黑白顛倒的絕望，以及渴望有人能看出真偽的心情，去到人生踏入下半場，一切都變得唔重要。Theresa坦言：「以前發生所有唔好嘅嘢，一轉念全部都變成好事。如果冇以前呢啲經歷，唔會有而家嘅自己。所以《成年禮》就係過往咁多年喺我身上所有負面嘅嘢，變成咗一份禮物。」

這次MV由策劃、拍攝到剪輯，由Theresa跟團隊的兩名女生一來及開開包辦，兩女生分別負責構思和鏡頭，齊齊獻出她們人生第一個MV作品，Theresa笑言：「佢哋兩個都係首次操刀拍MV㗎！好厲害！」成本方面，Theresa直言超低成本：「我哋只係買咗幾個蘋果同一支泡泡槍，哈哈。自己化妝整頭，條裙係好幾年之前買落、一直搵唔到機會着，條格仔圍巾係20年前戴嗰條！」拍攝期間更發生了一段小插曲，Theresa指她們三人想加一個男主角於MV中，於是便在公園內周圍望，專找全身穿純白或純黑色衣服的男生，「最後真係見到一個着全身純黑色嘅男仔，我哋三個就咁貿貿然行過去邀請佢客串一個鏡頭，冇酬勞㗎，哈哈！」結果這位「臨時演員」順利完成任務，成為MV入面唯一冇樣睇的神秘男角。