女神配對計劃2｜首輪海選解構12位面試勇者 19歲蔡楠理想對象係樂易玲

無綫戀愛真人騷《女神配對計劃2》現正公開接受全球報名，截止日期為5月31日晚上11時59分。根據官方資料，到前日（18日）中午12時為止，《女神2》暫時共收到接近500名求愛勇者報名！ 昨晚（18日），「金牌媒人」林盛斌（Bob）、「花生團團長」江美儀、上屆女神梁敏巧、林秀怡、電視廣播有限公司製作部（非戲劇製作）（創作）助理總監鄧煒鵬、《女神》系列監製莫文浩，齊集電視廣播城為《女神2》進行直播海選面試，單是無綫官網YouTube頻道、短短三小時內吸獲超過2千多個留言，反應熱烈。觀乎昨晚海選現場不乏「筍盤」，難怪有不少網民大讚今季初步觀感，面試求愛勇者質素更勝舊年。在12位面試者中，共有4位力量型肌肉猛男、3位年賺過百萬筍盤、3位顏值在線靚仔型男，質素堅高；集健身、體操、網球教練於一身的關經翰，更同時擁有顏值、爆肌兼年賺過百萬，難怪被看高一線，更有評審極速將關經翰「許配」給郭珮文，十分搞笑。

陳敬慈大曬震波功 在4位力量型肌肉猛男之中，除了前文提及的關經翰，還有31歲健身教練陳敬慈、29歲健身教練劉宏偉，及前香港先生侯建民。先說現年40歲的侯建民，是2013年世界健身先生亞軍之餘，還曾與袁偉豪同屆參選《香港先生》，及與評審之一的林秀怡是同屆訓練班同學。身手不凡的建民，曾任動作替身演員，並曾於多個巴西柔術比賽中奪獎，骨骼精奇。因自學成為甜品專家的建民，於北角開甜品店賣過100港元刨冰；雖然價錢高昂，但仍日賣過百碗，一年盈利過百萬港元！除了個人CV，建民的「凌空飛躍」及「原地反身翻騰」絕技亦相當厲害

另外，陳敬慈及劉宏偉的才藝表演同樣Impressive；月入約4、5萬的陳敬慈，樣子被指酷似丁子高，不但大曬「震波功」，還找來評審江美儀示範「猛男怕醜按摩」，全程面紅之餘，還要講句嘢都食晒螺絲，獲網民大讚怕醜可愛。至於月入約2、3萬港元的劉宏偉，則抱起自稱重達200磅的林盛斌狂做深蹲面不改容，又型又Man；加上自命專一的他，私生活相當規律檢點，相當Pure。

劉梓堅被指似木村 在3大顏值男中，除關經翰，值得留意的是花名「兔仔」、身兼甲組足球員的地產經紀劉梓堅。自稱一個月最多可賺10萬的劉梓堅，眼大大兼擁有亮白兔仔牙再加燦爛笑容，顏值惹來熱烈討論，遭網民指撞樣木村、山道士、洪嘉豪、黎諾懿，江美儀則堅稱他似張繼聰。面試過程中，梓堅不但細數了踢甲組生涯、獎金、及赤裸裸愛情經歷，還自揭壞習慣是講粗口、食煙、飲酒，獲評審及網民大讚為人極誠實，甚至誠實到可愛程度，梁敏巧大讚：「好善良、好真誠。」與陳若思Amber份屬好姊妹的她，更直指梓堅是Amber會喜歡的類型，令人期待。

另一位顏值男，是年僅19歲的乒乓球教練蔡楠，年紀輕輕已月入逾兩萬一個月，曾演出《愛‧回家之開心速遞》，並曾參與無綫綜藝節目《唱錢》，並在海選中坦承很想入行。樣子標青的蔡楠，由於自知年紀少過5位女神一大截，遂使出兩大奇招吸引關注，除特登著校服及增高鞋墊增強氣勢及獨特感，還自爆樂易玲是理想對象，成功突圍成焦點求愛勇者之一。