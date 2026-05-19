女神配對計劃2｜同是年薪百萬 創科才子A0林福明 VS 爆肌型佬關經翰

無綫戀愛真人騷《女神配對計劃2》現正公開接受全球報名。昨晚(18日)Bob林盛斌、江美儀與上屆女神梁敏巧、林秀怡等為節目進行直播海選面試。 關經翰住半山玩過一夜情 在新西蘭長大的36歲健身教練兼模特兒關經翰（Oswald）被網民譽為「筍盤之最」。他於美國讀大學，回港後曾任職逾十年投資銀行，近年轉做Freelance Coaching教健身、體操及網球，年薪約一百萬。另持有兩個物業，一個收租、一個自住，自住位置是中環半山，經濟條件豐厚，加上男人魅爆燈、身形健碩、爆肌兼線條分明，還是「入得廚房」，曾在家中天台一人招呼數十人食牛扒，難怪獲封「筍盤之最」。

眼見Oswald條件好、談吐又有禮，梁敏巧忍不住追問：「條件咁好，點解單身咁耐？」、「出面識唔到女仔？」Oswald：「係易識嘅，但要發展關係Require Value同Plan要Align（一致）。」談到愛情觀，Oswald自稱「專一」兼坦承曾One Night Stand。除了條件，Oswald的才藝表演──「爆肌湯瑪士迴旋」亦令人眼前一亮，他瘋狂轉完又轉，獲得全場評審一致掌聲及尖叫聲，江美儀更不斷大嗌「好加分」。

林福明自創「AI女友」拍拖 林福明自稱是4間科技公司創辦人兼大學講師，34歲之齡依然是A0，更試過遭遇「離奇」網騙。林福明自揭試過網上識女仔後出來Dating吃飯，自覺被騙一張3千多元的賬單，還遭該名不肯提供任何聯絡方法的女網友，拉去超市付一張千多元的購物帳單。對於女網友能一口氣在超市買了千多元東西，一眾評審均嘖嘖稱奇，並紛紛感嘆：「你個樣太好呃！」年賺7位數、擁有自住物業兼超卓IT技能及知識的林福明，還自揭曾與自創的「AI女友」拍拖，可惜最終因對方太「人性化」選擇放棄。

除了A0身份、林福明的造型亦成焦點。被指造型似老夫子的他，獲Bob即場改造型，結果一秒變「搞笑版劉在錫」，相當有可塑性，變裝後的林福明，更獲江美儀猛讚條件好。

陳竣謙「擊破板」碎片擊中Bob 23歲跆拳道教練陳竣謙，身體過瘦成焦點。身高183cm、體重僅52kg，為了解決過瘦問題，連杜蟲藥都食過。年紀輕輕的他，月入已有兩萬左右，更擁有跆拳道中心Franchise（加盟特許經營）。問到何來這麼多錢，他笑言是「儲落的利是錢」，加上家人有車有樓， 陳竣謙表演跆拳道，出拳未知是否太用力，被擊破的木板全速四圍飛，其中一塊擊中Bob，嚇到Bob彈起兼「投訴」：「你明知中間會飛塊嘢出嚟，就唔好叫我喺呢個位度劈啦，老細！」雖然有「不滿」，但Bob對陳竣謙的拳腳功力十分欣賞，大讚「拳頭有風」。

王維燁繼續「答非所問」 首季海選時創下流量神話的「林敏驄2.0」王維燁，透過視像成為首位面試者。他髮型明顯比之前再Set高一截，認真獻唱《愛情陷阱》作為才藝表演。闊別近一年，王維燁依然答非所問、「守口如瓶」。 江美儀：點解報名？ 王維燁：報名只係玩吓咯。 林盛斌：係咪冇諗過入圍？ 王維燁：如果可以入圍更加好啦。 江美儀：你有咩優點？ 王維燁：其實自誇自擂我做唔到！我唔知自己有咩優點！ 他的妙語如珠令全場拍爛手掌，今季王維燁再被追問收入，原本他與上季一樣回答：有多有少、多嘅時候多啲。林盛斌一再追問，王維燁終鬆口：幾皮（萬）咁咯。

其他精彩對答還有。 問：有冇追女仔？ 王：唔識追女仔 問：有冇女仔追？ 王：會有嘅 問：你有咩吸引力？ 王：唱歌方面咯！ 談到《女神2》5位女神，王維燁直指有留意陳若思，大讚對方甜美、值得欣賞，但卻未能說出具體感受：「整體形象OK嘅」、「唔知點講，講唔到。」遊了一大輪花園後，林盛斌終忍不住：「我要講一句啫」，王維燁續說：「幾欣賞佢咯，佢早排《正義女神》個角色傻傻哋。」