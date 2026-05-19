關錦鵬劉家榮陳慶嘉 「修復瑰寶──電影馬拉松」分享拍攝經典

東九文化中心劇院日前放映節目「修復瑰寶──電影馬拉松」，一連兩天放映五部經典電影，包括1934年的《神女》（4K數碼修復版）、1927年的《日出》（2K數碼修復版）、1992年的《阮玲玉》（4K修復導演版）、1972年的《教父》（4K數碼修復版）、1967年的《英雄本色》（4K數碼修復版）。

開幕電影《神女》（4K數碼修復版）由吳永剛執導，中國電影資料館史學研究室副主任李鎮，以及項目負責人崔蕾娜分享如何修復這部經典。崔蕾娜表示《神女》曾被修復過兩次，一次是2014年的2K版，另一次便是2024年的4K版，音效也由雙聲道變成現在的5.1環迴立體聲。李鎮補充說：「《神女》是中國默片電影最好的一部，可以說是國寶級，也被全世界觀眾譽為東方美術教科書。」