前女團AOA成員珉娥自揭14歲遭強暴 18年後被告終認性侵

現年32歲的前南韓女團AOA成員珉娥，6年前曾公開控訴遭前隊友、AOA當時隊長智珉從練習生時代開始欺凌，到珉娥在2019年退團為止，時間長達11年之久，自爆因壓力下曾自殺超過20次，今年元旦她再度驚傳輕生獲救，之後珉娥在社交網站發文，坦言近來狀況不穩定，並稱過去爆料在團中遭欺凌一事讓她深感自責，直呼「我毀了AOA，也毀了自己」。隨後她發了見篇長文，內容提到自己幼時至今的痛苦經歷，包括遭家暴、性侵、欺凌及毆打。

自幼遭父親家暴

其實，珉娥的童年亦相當坎坷，過去數度自揭兒時不愉快經歷，除了從小被父親家暴外，她就讀中學時更遭遇性暴力事件。她曾談及18年前、年僅14歲時被一名喜歡的男生帶到陌生男子家中，在場還有不良學生，其間她被毆打及性侵，珉娥表示：「那是18年前的事，但那間房子的結構、那個加害者的表情，都還很鮮明。大概被打了6、7個小時吧？被拖來拖去，不斷挨打，也被酒瓶打。」珉娥繼而被強暴，她描述當時被脫光衣服，雖然哭著哀求，但還是被對方得逞。事隔18年，她經歷長達4年的訴訟，二審判決終在今天（19日）出爐，加害者承認性侵，傷害罪並未成立，但珉娥欣慰地指就算只有承認一項罪名，但對她而言已經是很重大的意義。