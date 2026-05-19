Honey Punch見面會爆滿500 fans 伍樂城葵芳力撐 千人擊拳直擊《樓上的姐姐》橫掃樂壇

樂壇女團新勢力Honey Punch，近日憑新歌《樓上的姐姐》橫掃各大榜單，不僅穩佔TVB、新城電台榜單，更強勢衝上ViuTV《Chill Club 推介榜》第三位。5月17日，她們重返8個月前的出道起點——鑽石山荷里活廣場舉行粉絲見面會。現場被逾500名fans擠得水泄不通，高層圍欄甚至站滿「層層疊」的圍觀市民。活動結束後一小時，仍有大批fans手持燈牌不肯離去，場面墟冚。

這首由Honey Punch的總製作人伍樂城打造，黃偉文填詞的《樓上的姐姐》，以少女純真視角檢視愛情的甜與痛。MV更找來人氣演員蔡蕙琪(葵芳)加持。見面會更別出心裁地化身「音樂課堂」，由DJ謝茜嘉擔任「音樂老師」，引領身穿英倫風校服的6位成員 Casey、Jacey、Keira、Colour、Chelsa及Alma登場。她們甫出場即引來全場尖叫，青春氣息撲面而來。