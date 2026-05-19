Honey Punch見面會爆滿500 fans 伍樂城葵芳力撐 千人擊拳直擊《樓上的姐姐》橫掃樂壇

樂壇女團新勢力Honey Punch，近日憑新歌《樓上的姐姐》橫掃各大榜單，不僅穩佔TVB、新城電台榜單，更強勢衝上ViuTV《Chill Club 推介榜》第三位。5月17日，她們重返8個月前的出道起點——鑽石山荷里活廣場舉行粉絲見面會。現場被逾500名fans擠得水泄不通，高層圍欄甚至站滿「層層疊」的圍觀市民。活動結束後一小時，仍有大批fans手持燈牌不肯離去，場面墟冚。
這首由Honey Punch的總製作人伍樂城打造，黃偉文填詞的《樓上的姐姐》，以少女純真視角檢視愛情的甜與痛。MV更找來人氣演員蔡蕙琪(葵芳)加持。見面會更別出心裁地化身「音樂課堂」，由DJ謝茜嘉擔任「音樂老師」，引領身穿英倫風校服的6位成員 Casey、Jacey、Keira、Colour、Chelsa及Alma登場。她們甫出場即引來全場尖叫，青春氣息撲面而來。
Honey Punch大唱百萬歌曲《Butterfly》與《滑到入心》
Honey Punch先表演YouTube破200萬點擊的《Butterfly》及大熱作《滑到入心》炸翻全場。隨後師姐吳欣彤(Isabella)驚喜現身，與她們合唱Twins的經典歌《戀愛大過天》及《明愛暗戀補習社》。一連串Y2K Cantopop跳唱瞬間勾起全場「回憶殺」，台下fans一邊揮動螢光棒，一邊跟著節奏大合唱，現場溫度瞬間飆升。
除了監製伍樂城親臨台前為女孩們打氣，葵芳亦特別錄製窩心短片外，現場更出現極震撼的一幕，20位來自不同界別的 KOL姐姐，齊集台上應援。她們同時開啟IG直播，與現場500人溫馨大合唱《樓上的姐姐》，線上線下數萬人同步見證，氣氛感人。
最後的「擊拳(Punch！)」環節，Honey Punch更是把寵粉福利拉滿。數百名粉絲排起長龍，與6位成員一對一近距離眼神對望、擊拳互動。不少fans激動得雙手顫抖，紛紛用手機錄下這專屬的甜蜜瞬間，為這場笑淚交織的見面會畫上完美句號。