柳應廷Jer新歌MV化身審判官 頸畫《金剛經》 直視禮崩樂壞：最可怕是習以為常

MIRROR成員柳應廷Jer將於本周六(23日)及周日(24日)，於亞博Arena舉行兩場《Jer Lau “The Shade of Breathing” Live 2026》演唱會，距離開Show日子尚有4天，Jer全力為演唱會備戰，練舞、打太鼓、健身等，務求以最佳狀態示人。Jer今日(19日)推出全新單曲《金剛不壞》，屆時將會與年初推出《跌在地上的怪獸》在演唱會首唱。新歌文案寫道：「殺人放火金腰帶，修橋補路無屍骸。禮必崩、樂必壞，金剛化塵埃」，直視善惡失衡、價值崩壞的時代困惑。

不表態 就能置身事外？

《金剛不壞》繼續由王雙駿(Carl叔叔)監製、小克填詞，不過作曲編典則是首度合作的創作班底，歌曲由黃明德(Dark Wong)與余琛懋（Samuel Yu）、Eirik Næss、Lars Horn Lavik作曲，獨立樂隊逆流編曲，帶來節奏強勁的重型搖滾曲風，配上小克帶有控訴性的歌詞，嶄新組合與熟悉的班底擦出充滿驚喜的火花。

對應《金剛不壞》主題，MV上演一場審判，Jer飾演一位代表「罪與罰」的審判官。開路者舉火引路，他牽著鐵鏈，帶領一名西裝男子、披婚紗的新娘和年輕女生，分別象徵貪婪、憤怒、傲慢(貪、嗔、慢)的3個人，走向只能前進、不能回頭的紅色審判壇。如歌詞所言：「善或惡早已難以被誰清楚註解，壞與好，也早就不再標準答案。Jer說：「MV裡黑暗中有執念舞動，仇恨、欲望、自以為對的傲慢，當我們選擇不表態、不選邊站，是否真的能置身事外？真正可怕的，從不是某一個壞人，而是世界對變壞與誇大真相習以為常。」