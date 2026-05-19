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娛樂
出版：2026-May-19 22:52
更新：2026-May-19 23:15

柳應廷Jer新歌MV化身審判官 頸畫《金剛經》 直視禮崩樂壞：最可怕是習以為常

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JerLau 金剛不壞1

Jer柳應廷在新歌《金剛不壞》MV化身審判官。

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MIRROR成員柳應廷Jer將於本周六(23)及周日(24)，於亞博Arena舉行兩場《Jer Lau “The Shade of Breathing” Live 2026》演唱會，距離開Show日子尚有4天，Jer全力為演唱會備戰，練舞、打太鼓、健身等，務求以最佳狀態示人。Jer今日(19日)推出全新單曲《金剛不壞》，屆時將會與年初推出《跌在地上的怪獸》在演唱會首唱。新歌文案寫道：「殺人放火金腰帶，修橋補路無屍骸。禮必崩、樂必壞，金剛化塵埃」，直視善惡失衡、價值崩壞的時代困惑。

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不表態 就能置身事外？

《金剛不壞》繼續由王雙駿(Carl叔叔)監製、小克填詞，不過作曲編典則是首度合作的創作班底，歌曲由黃明德(Dark Wong)與余琛懋（Samuel Yu）、Eirik NæssLars Horn Lavik作曲，獨立樂隊逆流編曲，帶來節奏強勁的重型搖滾曲風，配上小克帶有控訴性的歌詞，嶄新組合與熟悉的班底擦出充滿驚喜的火花。

對應《金剛不壞》主題，MV上演一場審判，Jer飾演一位代表「罪與罰」的審判官。開路者舉火引路，他牽著鐵鏈，帶領一名西裝男子、披婚紗的新娘和年輕女生，分別象徵貪婪、憤怒、傲慢(貪、嗔、慢)的3個人，走向只能前進、不能回頭的紅色審判壇。如歌詞所言：「善或惡早已難以被誰清楚註解，壞與好，也早就不再標準答案。Jer說：「MV裡黑暗中有執念舞動，仇恨、欲望、自以為對的傲慢，當我們選擇不表態、不選邊站，是否真的能置身事外？真正可怕的，從不是某一個壞人，而是世界對變壞與誇大真相習以為常。」

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化妝師手畫頸上梵文

JerMV中頸上由化妝師手畫《金剛經》四句梵文：「一切有為法，如夢幻泡影；如露亦如電，應作如是觀。」意指一切有為法，包括一切有形質、有所表之事相，皆是虛妄不實，如夢幻泡影，亦朝晨的露水、電光石火，瞬間即逝。在審判官定罪和懲罰，亦一位僧侶默默念經。

Jer手持印有歌詞的布幅，審判壇後更有四幅兩層樓高的行草書法，寫上《金剛不壞》歌詞，視覺與主題緊密呼應。Jer說：「MV沒有給出標準答案，更像一場共同經歷的審判，一堂關於罪與罰的課。走完之後，世界未變，但看人的方式，或許會有一點不同。」

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