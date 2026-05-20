莊思敏夥玄學家解構李泳漢李泳豪 相同八字卻性格完全不同

由莊思敏（Jacquelin）、黎莉和玄學家趙振鴻主持的新城廣播新一季節目《命運解惑師》，日前以城中熱話的李泳漢、李泳豪為案例，討論為何同年同月同日同時出生的雙胞胎，人生軌跡與性格竟會出現巨大反差。

Jacquelin在節目中分享：「我有對孖生妹妹，我唔覺得我哋屋企有任何偏心嘅情況，就算佢哋兩個係孖，但佢哋嘅性格好唔同，佢哋嘅事業同行業都唔同。」她認為，即使在相同八字下，後天的性格轉變也會影響個人的選擇與際遇，並反問師傅：「因為先天嘅嘢已經定咗，八字應該係一樣嘅，行運嘅時候都係一樣嘅，只不過性格改變咗佢哋嘅選擇？」