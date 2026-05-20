愛回家｜神秘女神臨降《愛．回家》 引發周嘉洛吳偉豪爭風呷醋

王牌處境劇《黃道益活絡油呈獻：愛．回家之開心速遞》昨晚（19日）一集「來讓我守護你的不完美」，而守護送水輝（許家傑飾）的除了大小姐（林淑敏飾），還有三太（樊亦敏飾）？！劇情講述送水輝擔任接龍旗下Burger Alone代言人，因而遭不安好心之人以昔日脹爆身形跳肚皮舞照片勒索，壓力爆煲的送水輝，遂狂食漢堡減壓致體重忽然狂飆；冇面見大小姐的送水輝借故避世，遭三太發現並策劃「重拾自信計劃」，戴上「大小姐面具」鞭策送水輝減肥；期間大小姐亦揭發老公慘墮「漢堡地獄」，並決心暗地守護老公，情節感人。

許家傑感激林淑敏 送水輝脹爆look喜感十足，許家傑接受官方訪問時透露，原本用棉花塞入口扮肥，但林淑敏提議他改用冬甩：「因為就算吞咗落肚都唔驚。」又感激林淑敏與他一起研究肥胖人士肢體動作，大讚林淑敏好sweet。許家傑續指拍攝場口難度在於邊食漢堡邊講對白之餘，同時要避免誤吞冬甩致唔連戲；另因要戴假肚兼著「肌肉衫」扮肥，故拍攝外景時汗如雨下，但他認為只要觀眾睇得開心，再辛苦也值得。許家傑又讚劇組很貼心：「拍嗰日所有漢堡包都係即買，唔使擔心變壞食到肚痛。」

守護藍玫瑰大作戰 至於明晚（21日）及後晚（22日）一集，劇情亦是相當吸晴兼特別。明晚一集將有「神秘女神」降臨，並因而引發金城安（周嘉洛飾）與朱凌凌（吳偉豪飾）上演「守護藍玫瑰大作戰」，展開一場胡鬧至極的爭風呷醋搞笑戲碼！劇情講述一張印有藍玫瑰圖案的被袋跌落朱凌凌房間窗外的水管，朱凌凌與金城安分別自行幻想被袋主人是「美女藝術家」及「女霸總」，並各自出盡法寶誓要引「被袋主人現真身」！想知女神何方神聖，金城安與朱凌凌友情又會否因而受到考驗？

而本周五（22日）一集則緊貼油價飆升議題，劇情講述根叔（劉丹飾）為了減輕「速熊運輸」營運成本，竟想出「動物海陸空大作戰」度過油價危機，卻反而弄致翻天覆地…為了幫根叔慳油，熊家上下各出奇謀獻策，一向「有破壞冇建設」的金城安想出「絕世好橋」，但最終卻成也李莫愁（張詩欣飾）敗也李莫愁，相當耐人尋味！想知李莫愁搞邊科，金城安朱凌凌爭女邊個勝出，就要繼續收睇《愛．回家之開心速遞》。