邱士縉嘆衝突源於只信自己的真相 朱鑑然曾因狂NG感羞愧 練美娟掦言唔會委屈自己

由銀河映像製作，游乃海與朱淑儀聯合監製，潘漫紅擔任編審、吳家偉執導，的ViuTV劇集《COURT!》於昨日(18日)開播，劇集以同一酒店內不同房間發生的3個獨立單元故事組成，首個單元由MIRROR成員邱士縉(Stanley)、朱鑑然和練美娟主演。3人受訪笑談各自的演技大爆發，當Stanley和朱鑑然分享背長對白的苦惱時，娟姐卻說最大挑戰是「講得甩漏」，他們又化身標題黨，屢爆金句，笑到捧腹。

無法一氣呵成 單元一講述邱士縉演的裁判法官Peter，臨時被委派審理一宗猥褻侵犯案，遇上檢控主任叻姑(練美娟飾)和辯方律師Mark(朱鑑然飾)。Stanley初次演法官角色，宣讀判詞的既長又要字正腔圓，他坦言起初也要在監製和導演的指導下，調節說話節奏和語氣，首天開工已經要背長達5頁的對白，加上開拍前一天才收到劇本最後版本，用盡千方百計都未能背得流暢，最後要靠後期剪接，「我心裡梗係想一氣呵成，所以都覺得差少少，最好係背到做任何都好暢順咁講到對白。」

盲盒式拍攝 頂硬上 朱鑑然形容角色是法律界超新星，「身光頸靚的超強新一代律師。這案件係食生菜咁食，但遇到一個咁麻煩、執到正嘅法官，打官司過程又遇到咁甩漏嘅對手，就令佢要再做好自己，這亦是角色的成長。」朱仔分享最有趣是盲盒式拍攝，為了盡用借來的法庭場地，每日的通告是「盡拍」，不像慣常的拍特定場口，「導演話拍得幾多得幾多，但有時未必預備得切，惟有硬著頭皮頂硬上。」

角色上身 眼濕濕兼手震 有別於朱仔和Stanley要背長對白，向來口若懸河的娟姐笑言：「我嘅挑戰係我要記得對白，但講到好漏甩。」娟姐過往多演帶有喜感的霸氣角色，她形容今次是演藝生涯最嚴肅角色，「最難係要驚佢，我平時都見唔到Stanley，佢咁高。」朱仔笑言：「只能望佢胸口。」娟姐續道，「大表哥個胸口咁勁，望望我自己都唔輸蝕，我哋3個都唔差！」朱仔靈機一觸：「娟姐演技大爆發，望住Stanley個胸口。」Stanley認真表示，「見娟姐眼濕濕然後手又震晒，導演問係咪特登，佢話唔係，being not acting！」他又自爆由於「高高在上」自成一角，試過等轉機位時瞓到扯鼻鼾。

從走廊到法庭 展現心路歷程 首次拍銀河映像出品的劇集，加上法律題材，主創團隊都非常嚴謹，潘漫紅有時會到場，即是致電法律顧問，一絲不苟，Stanley透露，「試過有場因我著嘅衫有問題，諮詢法律顧問後要重拍。」為求逼真寫實，3人都有親身到法庭考察，發現現實法庭運作很刻板，跟戲劇大有不同，不過亦多了解細節，例如法官有專屬電梯和通道，確保上庭判決前不可接觸閒雜人，「所以特地拍我臨上庭經過的走廊，就記錄我嘅心路歷程，因為太執著要搵真相出嚟，當我未搵到真相但又要宣判，呢段路好近但又感覺好遠。」劇集暫已播出兩集，3人在嚴肅法庭上角力，沒有誇張造作表情，以細節刻劃角色心理，獲不少觀眾讚寫實貼地。

爆姜濤Jer執著事 Stanley自言跟角色的執著有點相似，「我會好執著我嘅作品，例如睇《IT狗2.0》第二集，點解會食晒啲字，都知一直雖已改善咗好多，但有時都會偶然發生。你鍾意嗰件事就好想做好啲。」不過執著程度遠不及角色，「佢執著到有少少回力標，當身陷與自己有關嘅事，發現自己都搵唔到真相。」他笑言現實中遇過不少執著的人，例如姜濤和柳應廷(Jer)，「Jer連一條頭髮都好執著，仲有佢會因為唱live唱得唔好，自己喺後台喊。(如何應對？)俾佢冷靜下。佢哋會覺得犯咗錯，人哋拍咗片就一世，只能俾空間佢哋。」

藝術拍攝總有遺憾 娟姐自言有時翻看主持的綜藝節目，都會因對答不佳而不開心，「我都會喊，平時生活太開生，冇咩唔開心情緒要發洩，難得有渠道流淚，平時我唔會委屈自己，所以我做得嘅都鍾意！」自爆較Stanley和娟姐年長的朱仔，自言較看得開，「藝術拍攝總有遺憾，沒可能有完美，我的完美在別人眼中可能是不完美，最緊要確保已盡力。」

冷縮熱脹 褲子爆呔 不過，他憶述入行初期在內地拍劇，要背8頁紙普通話對白，整場戲以他作主軸，但要在40度高溫下，穿3件頭西裝，「我真係NG到『爆呔』，條褲子爆咗……」娟姐驚問：「咁緊張？邉到脹大先會咁爆？」朱仔答道：「條褲好緊同埋熱，(娟姐：冷縮熱脹！)緊張加上好熱，最後崩潰位係我NG咗好多次，梳化服跟我講：『辛苦了。』但我連一句：『你也辛苦』都講唔到，因為太羞愧，因為我拖累全場遲收工。」 曾經打爛沙盤問到篤

至於對真相的追求，娟姐自言以前必定會「打爛沙盤問到篤」，「現在人大了，每人都有屬於自己嘅版本，係咪湊埋一齊就係真相，咁執重有無用？大家可以諗。」朱仔語氣肯定：「我認為無真相，我認為你想得到嘅真相，就係喺合理情況下，盡你最大能力得到真相，就係你可擁有嘅真相。」Stanley認為各人都從自己觀點去看事物，「所以先有咁多衝突，世界咁多苦難，因為大家都係確信自己認為啱嘅真相。」朱仔補充：「所以睇你想相信乜。」