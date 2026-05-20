193推出新歌《呆等》 拍MV入雪櫃反省：領悟做偶像無法一步登天

ERROR成員193郭嘉駿今年初疑似激怒高層被「雪藏」三個月，今日終於帶同新歌《呆等》重新出發。MV以冷凍倉為拍攝主景，展示193在這段期間的生活狀態：「我挑選了一些心理學與哲學書到現場，事關以前的我太過執著，較易陷入負面情緒，隨著我最近經常看書，放慢生活節奏，立即豁然開朗，頓覺自己人生已經很快樂！」

向來寵粉的193，專誠帶同「老婆」所贈的應援物亮相《呆等》MV，相當Sweet！193說：「MV中的紅色手幅是我人生中收到的第一項應援物；其中有一些相集恍如我的成長片段，記錄出道前至出道幾年後的歷程。就算我在呆等中如何頹廢，只要看到Fans的無條件支持，便有動力行下去，我一定要堅持下去，絕不放棄！」