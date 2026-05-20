193推出新歌《呆等》 拍MV入雪櫃反省：領悟做偶像無法一步登天

ERROR成員193郭嘉駿今年初疑似激怒高層被「雪藏」三個月，今日終於帶同新歌《呆等》重新出發。MV以冷凍倉為拍攝主景，展示193在這段期間的生活狀態：「我挑選了一些心理學與哲學書到現場，事關以前的我太過執著，較易陷入負面情緒，隨著我最近經常看書，放慢生活節奏，立即豁然開朗，頓覺自己人生已經很快樂！」
向來寵粉的193，專誠帶同「老婆」所贈的應援物亮相《呆等》MV，相當Sweet！193說：「MV中的紅色手幅是我人生中收到的第一項應援物；其中有一些相集恍如我的成長片段，記錄出道前至出道幾年後的歷程。就算我在呆等中如何頹廢，只要看到Fans的無條件支持，便有動力行下去，我一定要堅持下去，絕不放棄！」
要時間累積實力
經一事長一智，休息三個月，他亦有所領悟：「每個人都有目標，但沒有人可以一步登天，不但要時間去消化各種狀況，更要時間去累積實力與成果，像雪球一樣越滾越大才能成就目標！」
《呆等》邀得潘宇謙（Anson Poon）作曲、黃偉文（Wyman）填詞；陳考威（Gareth）繼《Keep Walking》和《你的名字 我的聖詩》後再任監製。他說：「今次我沒有同Wyman說明想寫的內容，但這套歌詞厲害之處是，在開首時已完美描述了我之前數個月的『等待』狀態；隨後便將這種『等待』轉化為對愛情的期盼，寫出只要你耐心等待，終有一天會遇見對的人與事。而且其中有一些概念相當有趣，例如『偶像要用那長期的等 偶像化』，起初我也看不懂，再三細閱後才領略到箇中真諦，其實Wyman意指偶像初出道時可能乏人問津，根本甚麼都不是，連KOL也算不上，需要透過不斷的等待，以及自我提升，才能獲得認同與成功，最終方能成為大家心目中的真正偶像。」