大龍鳳專訪｜湯君慈演渣男唔介意剝衫 吳冰黃梓僑學定發聲練忍笑 (有片)

古天樂旗下「天下一幕」頭炮舞台劇《大龍鳳》，鐵定7月24日起在西九文化區自由空間大盒公演，身為監製之一的張繼聰昨日公布加場好消息，目前將加開9場，演出場次合共18場，門票今天(20日)正式公開發售。 《大龍鳳》改編自龍文康編劇作品，在香港已三度公演，全新版本由張繼聰、張志敏、郭芙初次㩦手監製，還集合好戲之人及多位新世代演員，由劇帝朱栢謙再度上陣，廖子妤、何嘉莉分別飾演其兩任太太，黃梓僑(Elvis)、吳冰飾演主角一家的兩兄妹，湯君慈則扮演阿冰的渣男未婚夫，三位舞台劇界生力軍接受am730訪問分享興奮心情。

Elvis在劇中飾演記者佳成，他無意間發現未來妹夫Michael的全裸床照，而對方懷中卻並非自己的待嫁妹妹佳宜，一場大龍鳳從此而起。張繼聰首次任舞台劇監製，經今次合作，三人對阿聰的印象進一步加分；湯君慈大讚：「其實以前電視睇阿聰哥好搞笑，個腦轉得好快，當見到佢真人，見到佢認真一面，吸引嘅！」Elvis既認同亦表示：「佢好有自己一套見解，我好鍾意聽佢分享自己嘅故事、佢嘅人生觀，點樣去待人處事，一個好尊敬嘅前輩！」阿冰跟張繼聰首次合作，上次拍攝海報時已發現對方很有要求，阿冰要在海報中擺出猙獰表情，她補充：「呢張相片我哋影咗好多次，因為聰哥希望呢張相嘅表情好有張力，表現到大龍鳳究竟呢件事係乜嘢，你有幾嬲、你有幾激動，結果我哋影咗好多次，最後就有現在呢個成果。」三人均是舞台劇初哥，曾參演小薯茄舞台的阿冰形容過去兩次都是「幼稚園」演出，原來她最擔心並非演技或背台詞，而是在舞台上忍笑才是最大挑戰：「圍讀嘅時候，因為劇本太有張力，我哋讀到都忍唔住，將情感投放入去，後期我們開始大叫，嗰種激動，全場都keep住有笑聲。」阿冰指朱謙曾説過很喜歡整蠱對手，故她已準備好或要在舞台上接招。黃梓僑自言十分期待及興奮，多得朱栢謙在場，首次圍讀完已令大家信心大增，更讓一眾演員能夠投入角色，相信正式彩排時更有火花。

湯君慈最近挑戰完體能耐力賽HYROX，對於劇情指他有一張全裸照流出，他接拍時已有心理準備：「其實一開始都立即想過呢個問題，但諗諗吓又覺得剝衫唔代表要八嚿腹肌，到時真係有肚腩就有肚腩，始終距離開演仲有幾個月，有時間！」Elvis入行卻遇上電影市道不景，目前主要拍reels鍛鍊演技，同門的好兄弟Locker林家熙、胡子彤、吳肇軒教曉他很多，讓他知道自己的可能性。 三人已開始為《大龍鳳》的多場演出作好準備，湯君慈：「最近上完一個戲劇班，個老師係教舞台劇為主，同埋有睇多啲戲。」Elvis早前開始找來教發聲的老師協助，因為他擔心多場演出會令聲帶難以負荷，故特別找了老師教開聲及保養聲帶。阿冰同樣對發聲上有點擔心，她亦會多做運動，不要讓自己在開演期間病倒。

場地提供：Regent Hong Kong 吳冰 mkeup: Hulda Tsai hairstyling: Oscar Ngan outfit: Atelier de Charlotte Csaséwfara 黃梓僑 hairstyling: Ricky Kwok @ Headquarters top: A|X Armani Exchange jeans: i.t:FDMTL shoes: Cos 湯君慈 makeup: CarmenC @carmencmakeup_cc hairstyling: Lupus Chui @Lupus_c_hair