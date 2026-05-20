星球大戰｜《曼達洛人與古古》抵東京壓軸宣傳 中島裕翔新婚首次公開亮相

首映禮在六本木新城露天廣場（Roppongi Hills Arena）盛大舉行，除了獲得入場近距離見明星的400名狂熱星戰迷之外，場外更圍滿了大批觀眾，不少人更悉心打扮成不同款式的曼達洛人武士。飾演主角賞金獵人甸乍連（Din Djarin）的佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal），聯同導演莊法來奧特別飛到東京出席活動，更為粉絲簽名與合照，炒熱全場氣氛。

佩德羅帕斯卡在紅地毯受訪時笑言，經歷了墨西哥、巴黎、倫敦到洛杉磯的多站宣傳，自己本來已經有點疲憊，但一來到東京，看到現場高質素的 Cosplay和粉絲的尖叫聲，體力與能量瞬間被充滿。他更感觸表示，一年前來東京參與星戰慶典時電影才剛投入拍攝，沒想到一年後能帶著成品回到同一個地方作世界巡迴的終點，感覺很完滿。

古古殺入電視行日式鞠躬禮

不過，全場真正的焦點依然是人氣王古古（Grogu）。當他出場時全場粉絲尖叫聲不斷，尤其是古古可以靈活擺出不同姿勢動作，可愛度爆燈。早前佩德羅帕斯卡和莊法來奧與登上日本電視節目中受訪時，古古甚至會向觀眾行日本式鞠躬禮儀，影片更在網上瘋傳。

出任日本星戰大使的男星中島裕翔在首映禮中擔任嘉賓，由於他早前宣布閃婚，是他娶東洋女神新木優子後首度公開亮相，其現身亦成現場焦點。中島裕翔代表主辦方送上印有曼達洛人圖案的傳統日本和傘。導演莊法來奧與佩德羅帕斯卡收到這份充滿東洋風的禮物時顯得非常興奮，隨即在舞台上高舉和傘拍照，形成非常有趣的畫面。