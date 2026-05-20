193郭嘉駿走出雪櫃眼濕濕 學識同公司傾受甘比啟發做人要有目標

193郭嘉駿年初因不滿澳門跨年騷沒有solo演出，僅與隊友上台表演兩首半歌，事後公開點名監製，自此193便全面停工。事隔3個月，193宣布在尖沙咀出現，直至今日(20日)「解凍」走出密室並宣布推出新歌《呆等》。現場所見，公司的工作人員亦有在場，但就不見日前陪他打點我金毛男仔。

再見fans傳媒眼濕濕 193自覺今次把自己困在玻璃櫃內74小時，可說行為藝術，在此期間重拾返一些昔日興趣如︰木結他、砌模型，今次更培養出玩陀螺的興趣。他又提到公司原本想叫他早些出來，但他卻不捨得享受假期，因為入行8年從未試過，當談到主持人旁白君睇住他參加《全民造星》到《ERROR遊》陪他，成長，令他不禁感觸落淚。 問到他終於「出山」有何感受，他指今日從玻璃櫃走出來的刻，呼吸到新鮮空氣，整個感覺都跟早幾日走出櫃的感覺不一樣，「情緒波動emotional，真係好耐冇見大家，出嚟時有少少手震，見到旁白君真係好感動，佢同我一齊捱，佢都升職，佢做咗8年終於做到編審，見到好多以前面孔、新嘅面孔，好多嘢返晒嚟。」談到他眼紅紅，他表示跟記者、fans也很久沒有見面，直認有些感動，同時又借故表示因為這幾天長期帶con所以眼紅。他表示昨晚的心情沒有特別緊張，因為這幾天很多IG片要剪，一直在忙於處理剪接上問題。

重拾唱歌樂趣 他表示拍MV時，看回很多初出道時的片段及照片，自己因為話個MV重看《ERROR遊》，發現自己以前說話比較溫柔，主持節目有很多不足，回想經歷了很多，發覺一步步捱過來是不容易。他有很感謝有3位隊友，並謂發現大家的頭髮少了不少，自己的髮線也高了2mm。他又指在MV入面有封手寫信，自己當時喊到濕晒，可惜封信拍完之後自己未有拿走，不知道製片有沒有保留。他坦言這封信如果可以找回，便會交給fans club admin保存。 談到今次《呆等》，他表示一放假便開始製作，他透露Wyman覺得這首歌很好，著他要最好狀態、學好唱歌才好出。他坦言這段日子不停自我增值，重啟停了2年的學唱歌課程，現時找回唱歌的興趣，「發覺依家係鍾意，以前係應酬呢個工作」。他透露監製陳考威找他試音時，也發覺他進步了不少，自己也感到開心，現在也會努力去鑽研。他說︰「有番以前做籃球員感覺，只要努力練，你未必可以贏，但一定會得到你某啲嘢。」

逐步復工 問到他的工作大計，193表示會重拍節目，並透露自己旱前已埋位拍《亂講嘢》，只是公司著同事要低調沒有說出來。至於他何時會在節目中出現，他表示很快。他又提到這段日子也有留意其他同事拍節目，反思自己在節目中的作用。問到未來工作安排，他坦言私底下有進行一些音樂製作，亦有拍些新節目。對於ERROR何時合體，193表示要看公司安排。他特別感謝隊友Dee何啟華，因為對方私底下為他付出不少，像知道他不太會溝通，Dee願意先幫他去溝通，減少不必要誤會，也會幫他分析問題。

自認太衝動 談到今次「假期」因為公開鬧監製所致，他坦言經一事長一智，自言太衝動。他說︰「邊個打工仔會公開鬧老闆㗎，係我衝動啫，嗰刻真係衝動嘅。啲網民鬧我「擦鞋仔」時，我會鬧返佢哋話『你傻㗎，係人都擦鞋㗎啦，唔係好似你咁淨係識網上打字』，但係我竟然犯咗同樣嘅錯誤，我竟然鬧公司高層，仲要係公開鬧，咁我就覺得今次真係好衝動，純粹係好衝動。其實好快就無嘢，我好快就同公司高層「耍冧」又和好，佢都有體諒我知我衝動，反思咗好多，呢幾個月個人慢落嚟之後，好平靜。」

他表示也有向公司爭取自己的東西，但現在不會迫，而是要雙方同意，大家要有共識，「呢幾個月學識要商量、磋商，慢慢等啲嘢發生。」他又自言是很急的人，因為有ADHD，自己食藥又會暈，所以靠自己控制。他提到這段日子看了很多心理學、哲學的書，以前會覺得書中所說的東西是歪理，現在再看是另一種感受。他說︰「改變唔到世界，只可以改變自己諗法，唔係懦弱、逃避問題，自己人生係為開心而活，人哋話咩係佢嘅課題，自己要專注自己嘅課題。」他坦言已刪除threads，任由他們鬧，不要令自己不開心。

受甘比啟發 他表示一直都有跟公司商量何時「出山」，現時會以公司行先，自己會盡量配合。對於為何公司要求早些「出山」竟然拒絕，他表示過去8年一直忙於工作，很難放假，自己很珍惜這段日子，亦放蹤自己不停吃零食，所以增磅了不少，更笑謂如果有錢的話，想休息一年。 問到他會否再想放一次這樣的假期，他認為人是需要放假，盼做到work life balance，現時也會覺得工作要慢慢來，要好好部署。他稱甘比來探他時，有問他有甚麼目標，自己當下只覺得是開心，但對方重覆問他有何目標，認為他必須要有目標，其後受到對方織冷的啟法，發現自己一直只想開心，但做事卻沒有目標。