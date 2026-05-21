李泳豪拍片談近況代李家鼎報平安 預告父子檔合作

李泳豪與哥哥李泳漢關係缺裂，其後更演變成爭產風波，老竇李家鼎與細孖聯成一線，而李泳漢自公開了一段經剪接過的弟婦錄音之後，便沒有再回應。現時李家鼎在泳豪兩公婆照顧之下，身體、胃口已見好轉。 由於《愛．回家之開心速遞》停播在即，李泳豪亦面臨失業危機。日前他預告會好好經營YouTube，而昨日他便拍片再談更多細節。他在片中表示最近仍忙於拍攝《愛．回家》及處理家事，暫時不會出很多片，並向各界關心他及鼎爺的朋友、網民致謝，令他感到很有愛。同時，他也預告鼎爺會現身其頻道。

豪仔說︰「爸爸都想上嚟同大家講聲多謝同交代自己情況，但係佢想再靚仔啲。我想同大家講，鼎爺而家靚仔咗好多㗎喇，但係佢話未夠，俾佢老人家休息多陣先，佢想要一個好啲嘅狀態出嚟同大家見面，呢個就係爸爸託我同大家講嘅。」 談到經營YouTube，他表示過去會分享日常生活及飄移的影片，現在搞驗證帳號，坦言仍處於摸索階段，並積極尋求朋友協助以解決技術問題。他表示未來除了有既定種類的短片，也會有鼎爺的參與，他說︰「有網友話會唔會同鼎爺喺YouTube出現，會嘅，一定會嘅！你話煮餸又好買餸又好，甚至聽吓爸爸講故事，我都會拍嘅之後，但係目前要等佢身體好啲先，都係聽佢發落，佢話OK就同佢拍，又或者佢精神狀態再好啲就開直播，大家同佢傾偈問問題。」

他稱十分樂意跟其他YouTuber做聯播、互動，他說：「都想跟一啲做開嘅YouTuber學吓，呢方面真係唔識，一張白紙，你睇我搞account都知，之前未營運到，而家驗證都仲搞緊，睇吓大家有咩意見，或者如果大家想話豪仔我想睇咩片，或者想睇你車、各樣嘢都可以同我講，你可以喺YouTube下面留言，或者IG Facebook message我都得，我會遲咗覆，但係我唔會唔覆。」最後他再次多謝大家對鼎爺的關心同支持，並祝所有人身體健康、開開心心。