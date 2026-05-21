五索36歲生日自爆炫富人設全屬劇本，直言不再理流量只想做自己。

「最強小三」五索鍾睿心（Rachel）被爆介入67歲大生銀行主席馬清鏗的婚姻，加上不時高調曬命、霸氣反擊網民，一直話題十足。日前，她迎來36歲生日，突然自爆過去一年囂張炫富形象全屬劇本，坦言要同這個角色割席，做返真實的自己。

五索拍片發表感言，她坦承指過去鏡頭前的自己只是戲：「一年前你哋睇到既五索，完全唔係我嚟，嗰啲全部都係劇本嚟既，我唔想再做嗰個五索，每次講嘢我都好唔開心，雖然紅咗，但係完全生病了。」踏入36歲，她決定不再追求流量：「無論你哋鍾意定係唔鍾意都好，我會揀返做我自己，拍我自己鍾意既內容，講我自己鍾意講既嘢，唔會再理流量。雖然你哋應該好唔慣咁既我，但係呢個先係我我最真實既自己。」

多謝粉絲

五索感謝近20萬追隨者這一年來的支持，同時亦貫徹敢言作風，向一直以來的批評者「致謝」：「仲有我既Haters，都好多謝你哋，因為你哋咁留意我既嘢，將我嘅人氣推咗上去，但係討厭我係唔會令到你嘅生活過得好啲，所以你哋收皮啦，多謝。希望你哋鍾意新一年36歲嘅五索。」

生日歌被嫌棄

五索亦有高調分享跟馬清鏗的慶生點滴。片中二人去高級餐廳慶祝，馬清鏗更罕有開金口為她獻唱生日歌，但卻被五索當場嫌棄：「你可唔可以唱得有誠意啲？」場面搞笑。