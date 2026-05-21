郭富城引爆全港禁毒創作熱潮 首創幼兒IP「寶寶」走進幼稚園宣傳禁毒

「榮譽禁毒專員」郭富城全力支持由香港保安局禁毒處策劃的「聽我講：一齊企硬 唔take嘢」大型禁毒宣傳企劃，推出至今成功引爆全港現象級的創作熱潮。為進一步深化禁毒訊息，保安局禁毒處特別舉辦《聽我講：創作頒獎禮》。郭富城更首度設計幼兒IP角色「寶寶」，將禁毒教育帶入幼稚園。 「聽我講：一齊企硬 唔take嘢」企劃以貼地且具節奏感的廣東話口號，配合郭富城特別設計、融合其經典金曲《唱這歌》、《對你愛不完》及兒歌神曲《Baby Shark》元素的舞步，迅速打破傳統框架，這股熱潮令禁毒訊息由單向宣傳轉化為全民參與的潮流文化，從日常對話、短視頻拍攝到舞蹈挑戰，年輕人紛紛自發演繹並發放到社交平台。

影響力更橫跨多個界別，包括香港電影金像獎頒獎典禮舞台、草蜢演唱會，甚至吸引韓團SHINee隊長李珍基（Onew）及眾多網紅創作人響應。禁毒處為表彰各界的創意支持，在網上社交平台公布了6個獎項。公布得獎嘉賓陣容鼎盛，除郭富城與保安局局長鄧炳強外，更有楊采妮、體育名將謝影雪與鄧俊文加持。曾19次獲頒香港電影金像獎的美術指導張叔平，更以AI化身形式公布【聽我講：估你唔到創作獎】得主。備受矚目的【聽我講：最強市場效應獎】由陳奕迅及馮德倫奪得。兩人在香港電影金像獎頒獎環節中，自發做出「聽我講：一齊企硬」的手勢，並將口號改編為「聽我講：一齊企硬，支持香港電影」，引發全場觀眾即時響應，成為當晚經典一幕。

為幫助小朋友從小建立無毒健康價值觀，禁毒處首次將預防教育防線推前至幼稚園階段。身為三個孩子爸爸的郭富城非常支持這個主意，更親自創作禁毒幼兒IP角色—「寶寶」，聯同禁毒大使「冬冬」、「希希」，一同走入幼稚園，透過簡易有趣的舞蹈、遊戲及互動教材，以貼近幼童的語言宣傳基礎禁毒知識，從小增強「抗毒力」。

全新IP角色 「寶寶」的設計充滿心思與童趣：心形眉毛象徵如守護天使般愛護小朋友；手掌上的「AK」既是郭富城（Aaron Kwok）的縮寫，也形似小朋友玩樂的印仔；身穿印有「Team AK」的衣服，寓意他是郭富城派出的「小小大使」。



郭富城自去年接受保安局禁毒處委任成為「榮譽禁毒專員」，除了致力宣傳「依托咪酯，一次都唔好試」的訊息，亦深深體會「源頭教育」的重要性。他表示：「禁毒卡通大使「寶寶」的誕生，代表著我對下一代的啟示：禁毒，必須從小做起！」