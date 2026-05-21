張致恒5.20廣州登台感謝金主予機會 遭粉絲婉拒復出本尊4字親回

現年41歲的藝人張致恒（Steven）近年頻頻因生計及債務風波成為焦點，更被外界列入「香港四大廢男」之一。不過，他近期積極洗底，多次被拍到腳踏實地打工養家，最近更有意重拾歌手身份，積極開拓內地市場，企圖重振演藝事業。



昨日(20日)Steven獲邀出席於廣州音樂唐人館舉行的《金曲金榜‧溫暖廣州》愛心音樂會，主要演出者包括洪仔及阿肥，而Steven則以特別嘉賓身份亮相。經歷過人生低谷的Steven，對於這次重返舞台感觸良多，他專程拍攝短片，公開向主辦方致謝，坦言「多謝老闆支持，如果唔係我好難有機會企返喺個台上面。」當晚他登台時，亦禮貌地向台下觀眾自我介紹：「我係Steven張致恒大家好」，並大唱BOYZ的出道經典作《死性不改》，全情投入，表情豐富，歌唱狀態亦相當不俗。

