金秀賢疑遭抹黑要睇精神科 被爆「與未成年交往資料」全造假

韓國男星金秀賢在2025年2月因捲入已故女星金賽綸的戀情風波，慘遭演藝圈封殺，消失長達一年以上。未料，整起事件出現大反轉，21日根據韓媒報導曝光警方調查結果，檢方確定申請羈押YouTuber《橫豎研究所》的金世義，認定他散布虛假言論、破壞金秀賢的聲譽。 綜合韓媒報導，警方在調查過程中發現，金世義出於「YouTube點閱收益」等經濟動機，有組織且有計劃性地編造虛假事實。調查顯示，金世義去年三月公開的KakaoTalk對話截圖原本記錄的是金賽綸與一名「無法顯示」的未知用戶之間的對話，但金世義在取得檔案後，將對方名字直接修改為「金秀賢」，前後共竄改了七個地方，藉此編造兩人祕戀的虛假對話內容。

不僅如此，金世義去年五月在聯合記者會上公開的金賽綸生前「逼債錄音檔」，也被警方認為是利用AI技術惡意變造的假聲音。 警方調查後認為金世義爆料金秀賢和未成年交往資料全造假。（圖／翻攝YouTube 가로세로연구소） 報導中提到，金秀賢因捲入這場風波，演藝事業重創，慘遭多家廣告商切割，被求償高達58億韓元（約3000萬港元），警方透露，金秀賢目前仍在接受精神科治療，若金世義繼續散布謠言，恐造成難以彌補的巨大傷害。 事實上，韓國資深媒體人李鎮浩月初就曾揭露金秀賢近況，他表示，約4、5天前，有熟人在聖水洞偶遇金秀賢，指出對方整個人變得非常消瘦，李鎮浩形容其面容既憔悴又疲憊，顯然承受極大壓力。