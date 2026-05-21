岑珈其首度父子檔出席活動 兒子臻臻睇《IT狗2.0》好奇4個爸爸同框

藝人岑珈其今日（21日）帶同兒子臻臻一同現身汽車品牌活動，兩父子如同餅印，臻臻有點怕醜，但有爸爸在旁都有派心。珈其指過往兒子也曾探班，但今次是算次父子檔出席活動。他指兒子跟他一樣很喜歡車，活動商場設親子汽車嘉年華，臻臻聞言表現興奮，跟著爸爸來。 珈其指兒子首次探班，是拍攝《膠戰》期間，由於場地在屋企附近。問到臻臻最喜歡「6膠」中哪一位成員時，珈其就透露是Hillary（劉沛蘅），「以前臻臻仲細個嘅時候，Hillary抱佢，佢就會好黐佢。而家佢大個咗，就會一齊玩、傾偈。上一次我哋聚會嘅時候，大家都覺得臻臻大個咗好多，一齊玩得好開心。」

囝囝係《IT狗 2.0》fans 《IT狗 2.0》早前大結局，珈其透露兒子也是忠實觀眾，兩父子一齊睇劇時，臻臻常明問「爸爸，點解佢會咁樣嘅？」，「我好記得有一場戲，咁啱我同佢睇嗰集，就係黃又南嚟捉小龍（凌文龍），有班FBI，我同又南有場對手戲，佢就問我：『爸爸，佢哋衝入嚟真定假？佢係咪會嚟捉你啊？』我話唔係，爸爸係演戲。佢真係明個劇情，好得意。」 難忘玩多重宇宙 珈其在結局彩蛋大玩終極多重宇宙，他曾演的ViuTV劇集《教束》學生角色麥浩賢、《二月廿九》和《940920》角色巴西龜、《和解在後》角色鍾信立同時出現，他直言是演技大考驗，「我記得嗰時導演同我講，問我最驚喜係咩，我話就係睇劇本見到呢一幕。我問真定假，真係要咁拍？導演話你信我，一定會好爆。雖然拍嘅時候要在同一時間，拍完一個角色就要立刻換衫、換妝，在同一個位再拍第二個角色，好犀利，好考牌，但出到嚟效果好好，好有滿足感。」他透露兒子看到4個爸爸大感好奇，珈其亦詳細解釋怎樣拍攝。

阿信仲未死？ 談到大結局的劇情，不少觀眾都覺得劇本已經「寫死」了阿信（凌文龍飾），生死未卜。珈其就賣關子笑言無人知，「但我覺得結局幾好，望落去好似一個Happy Ending，但其實又係一個Open Ending。」他個人就偏向邊個方向大團圓結局。不少演員表示看大結局時都看到眼濕濕，珈其透露：「有少少感動，因為我哋係成班人一齊喺戲院睇，好難得。」至於誰喊得最犀利？他聽聞Yoshi（余逸思）喊到要拎紙巾。 珈其坦言渴望原班人馬再合作，「好想啊！我哋嗰晚Live完之後已經即刻傾，但導演都話好多嘢要睇大家時間。希望真係可以原班人馬，無論係再做《IT狗》相關嘅舞台劇、電影，咩都好，甚至乎原班人馬再拍其他電視劇我都好想。哪怕唔係《IT狗3》，起碼我哋呢班人可以再開第二個話題再做，我哋都會好開心。導演之前都有講過，話其實拍賀歲片都OK，我哋都好期待，我都叫佢好快啲寫（劇本）喇！」

另外，問到「6膠」何時「回歸」？珈其則大嘆一口氣：「呢個真係好難講！我哋都好願意想繼續發生呢件事。」但並非由他們決定，暫時未收到消息。