許紹雄愛女婚姻疑亮紅燈 29歲生日老公再神隱許惠菁清空放閃照

許紹雄女兒許惠菁（Charmaine）近日慶祝29歲生日，並在社交網分享多張派對照片，場內以粉紅色心形氣球及巨型「29」字樣氣球布置，她手捧蛋糕與鮮花與一眾好友慶生。契姐佘詩曼亦有現身，並靠在壽星女身旁合照，許紹雄遺孀龍嬿而同樣到場，場面熱鬧溫馨。然而，多張合照中，其從事銀行業的新加坡籍老公Shane Sim全程不見蹤影，這位金融才俊再度在重要場合「神隱」，即時引發外界對兩人婚姻狀況的揣測。



放閃照清空 兩人於2023年底拉埋天窗，婚宴當日星光熠熠，歐陽震華、宣萱等重量級前輩均有到賀，惟結婚未夠三年，婚變傳聞已甚囂塵上。許惠菁最後一次公開與Shane同框，已是去年11月；更有網民發現許惠菁社交網已悄悄清空昔日結婚放閃照，大半年未有上載夫妻合影，令外界揣測這段豪門婚姻是否已亮起紅燈。



頻以工作為由封口 面對種種傳言，許惠菁的態度更顯耐人尋味。今年3月她出席活動時，竟在已婚身份下加入「擇偶條件」話題，事後被記者追問婚姻狀況，僅以「現階段工作為重」輕輕帶過。早前她為亡父遺作《正義女神》宣傳時再被問及感情事，繼續封口表示：「我係工作至上，今日焦點係套劇。」一再以工作為由迴避，令這段關係更添謎團。



