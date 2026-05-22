農夫FAMA快閃旺角大玩遊戲 幽默回應演唱會「太短」

農夫（FAMA）日前現身油尖旺區，聯同牙膏品牌到鬧市展開「農夫尋『根』快閃之旅」。針對早前演唱會被樂迷笑指「聽唔夠」，C君與陸永化身「護齦大使」走入群眾，在5小時內連環突擊五大零售點，與粉絲近距離互動吹水，並透過一系列創意遊戲揭開兩人全晚Rap不停的「護齦」秘密。

是次快閃之旅橫五大零售商，前透過購買產品並成功登記的幸運粉絲，得以在現場與偶像大玩互動遊戲。農夫更將雲南白藥牙膏的核心草本成分「三七根」化身遊戲主角，現場氣氛極度熱鬧。公司表示，此次與農夫合作，旨在將「牙齦護理」等嚴肅健康課題，以幽默貼地的方式傳遞給年輕一代。現場觀察所見，雖然天氣炎熱且行程緊湊，但農夫表現極其親民，吸引大量市民圍觀，一度將旺角街頭擠得水泄不通，品牌星級版系列產品更引發搶購熱潮。

隨著最後一站於下午6時在油麻地圓滿結束，農夫表示：「行咗咁多站，都係想同大家搵出三七根嘅攻效。記住，護牙齦要三七！」對於粉絲笑指演唱會時間太短，C君在活動現場笑言：「好多人問我哋今日嚟尋咩根?其實係三七根。我哋呢啲中年偶像，最緊要係保住自己啲『牙』！牙齦健康，我哋先可以繼續喺樂壇『RAP』，絕對持久！」