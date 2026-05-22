許嘉浩嚴選新酒吧預告世界盃大搞全民派對 亞姐陳美濤書展出新作

著名形象指導許嘉浩(Karl Hui)日前到銅鑼灣Charm出席新酒吧開幕典禮，同場還有應屆亞洲小姐三料香港冠軍陳美濤、《中年好聲音3》曹越、伍沛盈 (YoYo Ng)、癲癲 (Din Din)、馬溱禧(Heily) 等。一向識玩識飲的Karl每次嚴選的新酒吧均會上榜成為網民及旅客票選的新蒲點。鑽研國際調酒課程的Karl透露會擔任客席駐場調酒師，為自己的好朋友們調出獨特性強的特調。

提到四年一度的世界盃即將於6月11日開鑼，Karl表示很享受全城投入足球盛事的熾熱氣氛。他說︰「今屆世界盃喺美國、墨西哥同加拿大三個國家聯合舉辦，參賽球隊仲由之前嘅32支球隊擴大至48支球隊。唔同國家唔同文化共融，應該更好玩，有更多場外活動一齊慶祝。」

他揚言會聯合各朋友的酒吧餐廳，大搞世界盃全民派對，一邊看球賽一邊吃喝，推動本地經濟圈。屆時更將舉辦「足球寶貝」女團選拔賽，於世界盃賽事期間與觀眾互動，與民同樂。同時完成各真人騷挑戰，測試女團成員人氣指數，勝出者將獲安排於暑假推出寫真集及參與節目及電影拍攝。