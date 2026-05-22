許嘉浩嚴選新酒吧預告世界盃大搞全民派對 亞姐陳美濤書展出新作

著名形象指導許嘉浩(Karl Hui)日前到銅鑼灣Charm出席新酒吧開幕典禮，同場還有應屆亞洲小姐三料香港冠軍陳美濤、《中年好聲音3》曹越、伍沛盈 (YoYo Ng)、癲癲 (Din Din)、馬溱禧(Heily) 等。一向識玩識飲的Karl每次嚴選的新酒吧均會上榜成為網民及旅客票選的新蒲點。鑽研國際調酒課程的Karl透露會擔任客席駐場調酒師，為自己的好朋友們調出獨特性強的特調。
提到四年一度的世界盃即將於6月11日開鑼，Karl表示很享受全城投入足球盛事的熾熱氣氛。他說︰「今屆世界盃喺美國、墨西哥同加拿大三個國家聯合舉辦，參賽球隊仲由之前嘅32支球隊擴大至48支球隊。唔同國家唔同文化共融，應該更好玩，有更多場外活動一齊慶祝。」
他揚言會聯合各朋友的酒吧餐廳，大搞世界盃全民派對，一邊看球賽一邊吃喝，推動本地經濟圈。屆時更將舉辦「足球寶貝」女團選拔賽，於世界盃賽事期間與觀眾互動，與民同樂。同時完成各真人騷挑戰，測試女團成員人氣指數，勝出者將獲安排於暑假推出寫真集及參與節目及電影拍攝。
「酒吧稀客」的應屆亞洲小姐3料香港冠軍陳美濤自認酒量尚淺，只鍾情小酒量的少女心特調打卡。她望著身邊好友Karl示意烈酒將交給公認酒量好的他代飲。說到喝酒後會否更大膽？她憶起中學時試過飲酒想壯膽向暗戀的男生表白，但那次不知道自己飲了幾多，最後搞到全身泛紅又癢，更甚是未上前表白，就已經吐到對方一身都係。
談到TVB最近大搞《魔音女團》、《女神配對計劃》、《香港小姐》等節目，會否覺得自己身為亞姐冠軍，在亞視沒有太多機會或者新節目安排給她，美濤說︰「坦白講我都鍾意睇《女神配對計劃》，但做人要有自知之明，我自己個性比較佛系，自問如果在TVB，一定無法成為「女神」。而亞視其實都很願意把所有機會給我，無論幕前幕後，我都有很多機會去嘗試。之前亞視大部份活動我都係任主持，今年我仲成為亞姐秘書長，負責籌辦新一屆亞姐，我都知足常樂。」
她續說如有機會，會想參與真人騷節目，最好是以口才、即時反應為主的真人騷。她亦想憑參與真人騷測試一下自己，看看有沒有潛質做諧星。她透露今年書展將會推出新作，是她出版的第13本書籍，主題圍繞穿越，更會Cosplay造型亮相，叫讀者期待。