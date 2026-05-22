COURT｜葉澍欣演私影妹獲網民激讚 劉家聰演龍友入型入格

杜琪峯創立的銀河映像，繼《三命》後再推出新劇《COURT!》，由游乃海和朱淑儀聯合監製，TVB劇集《正義女神》擔任編審，首個單元自周一(18日)開播以來，網上已有不少迴響。第二集講述私影妹控告「龍友」非禮，演提告人X小姐的葉澍欣（阿澍）表現獲網民激讚，「完全唔似新人」、「X小姐演得自然真實」，立即搜尋她的背景和名字。原來阿澍是2024年畢業演藝生，初次拍劇便參演杜Sir的出品。這位Gen Z演擅長Soprano及流行曲演繹，舞蹈亦涵蓋Hip Hop、Jazz Funk及Kpop，又懂得初階鋼管舞，演藝範疇相當廣泛。除了拍《COURT！》，她亦曾演出強尼主持的Viu節目《我想要健康》。

葉澍欣日前在社交平台寫下參演感言，自言畢業後曾過著一段行屍走肉的兼職日子，在最迷惘時突然收到久沒聯絡、在校時的老師邵美君電話，給她珍貴的 casting 機會，「當時本着平常心，沒想到居然被幸運眷顧。君仔，謝謝你一直記得我，千言萬語無法表達我的感激。」她又不忘感謝監製Elaine(朱淑儀)給予機會，包容她的青澀；還感激導演Terry願意起用寂寂無名的新人。 她形容角色，「佢係其中一單Case，所以叫X，佢係告人哋嘅，佢係一個做私影嘅MK妹，用私影嚟維生，好多人可能覺得佢好冇禮貌，但佢講嘢就係咁老實、直接，亦都冇多加思考嘅純真小妹妹。」首次「入庭」的她表示：「好慶幸未入過法庭，見到咁大個景，大家著晒律師袍，好緊張，都真係進入咗嗰件事。我第一次收到劇本時，覺得呢個女仔同我講嘢好相似，我平時講嘢就係咁直接，都有人會因為咁誤會我好冇禮貌，或者會Attack到人，𠵱家都從中Balance緊呢樣嘢。」

做喊戲真好難 首次拍劇的阿澍很緊張，「喺屋企不停讀不停讀，最印象深刻係有一場喊戲，做喊戲真係好難，做完之後會諗自己係咪唔識做戲，點樣控制自己收放自如係我喺呢個拍攝上學到嘅嘢。」她很開心能參演劇集，「好開心有呢個機會，我真係鍾意表演藝術，我做戲嘅理想就係將一啲戲去描述一啲事同社會上嘅人。」她又說：「我諗好多觀眾，包括我自己睇X小姐呢個角色，都會對呢個人有偏見，覺得呢啲女仔出到嚟一定係想屈人哋攞賠償，但我覺得可以用另一種角度思考，呢個女仔嚟到呢個地方，究竟佢從事私影係咪一定係為咗錢？好多好模糊嘅嘢其實喺我哋社會都係模棱兩可，冇界線亦冇答案，都係想觀眾會思考更加多唔同人有唔同嘅角度。」

另一位演藝界新丁劉家聰（Alan）於劇中飾演余大力，「佢係一個因為緊張就好容易肚痛嘅人，佢係一個媽寶，佢好重親情，但友情上會比較弱，同時冇咩點同異性接觸，令佢對異性有好多好奇心，亦因為咁而闖禍。」他認為今次演出是機會難得，「因為呢套劇令我明白喺片場上點樣同其他演員、導演等一齊去做好呢件事，最大得著就係可以出現喺呢度去參演呢個角色。」他又表示：「怕被定型，希望有好多唔同嘅突破。留意多啲人令自己有更多成長。」他亦參與《IT狗2.0》拍攝。