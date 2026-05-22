邱士縉Stanley衝出香港 參演坂口健太郎孖李準基主演港日韓新劇

MIRROR成員邱士縉(Stanley)衝出香港，參演日本男星坂口健太郎和韓國oppa李準基主演的新劇《kiDnap GAME》，劇集官方社交平台已公布首段預告片，台灣女星柯佳嬿、新加坡女演員黃暄婷等亦有參演，陣容強勁。

《kiDnap GAME》籌備3年，分別在東京、首爾、台北、新加坡、曼谷及香港等8個城巿取景，劇集講述亞洲7個城巿同時發生多宗相關的綁架案，包括刑警(坂口健太郎飾)的愛妻、外科醫生(李準基飾)的失明女兒、模特兒兼網紅主婦(柯佳嬿飾)、是空中小組(黃暄婷飾)的丈夫等，在熱播新劇《COURT！》演法官的Stanley，則在《kiDnap GAME》演為贏官司不擇手段的律師。坂口健太郎早前被目擊來港拍攝，他在宣傳訪問片透露劇中有不少動作戲，劇情緊張。

劇集由香港MakerVille、日本富士電視台及韓國Sim Story共同製作的新劇。劇集已賣埠至全球18個國家及地區，日本富士電視台已落實今年10月首播，香港方面表示今年第4季播出。Stanley亦有在IG限時動態轉發劇集《kiDnap GAME》資料。近期Stanley一劇接一劇，參演的《IT狗2.0》播畢，新劇《COURT！》於本周一(18日)首播，兩劇都成為網上熱話，他與朱鑑然、練美娟的法庭對手戲，沒有誇張式表情，卻張力十足，獲不少網民大讚細節處有心思，演技漸受肯定。