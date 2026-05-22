佘詩曼曾因演技公式化被照肺 珍姐：以為自己好叻？

「四屆視后」佘詩曼（阿佘）接受香港電台第二台《安哥同學會》主持陳圖安訪問，大談與媽媽之間的深厚感情，又分享多年來在演藝路上遇過的重要前輩與貴人。她演活 Man 姐一角予人獨立硬淨的形象，但私下其實是公認的寵媽孝順女，更自言與媽媽的關係一直「似朋友多過母女」。

阿佘坦言，媽媽自幼母兼父職，在成長過程中，母女一直共睡一窩，感情深厚，無話不談。提到媽媽獨力養大三姊弟，她的語氣即時流露心疼。「她從來都沒有在我們面前流過眼淚，從來沒說過辛苦，從來都不言累。」媽媽年紀漸長，近年身體狀況需要更多照顧卻不懂表達，阿佘便主動關注媽媽日常生活中的各項細節。例如想到她洗澡需要多加張凳，從浴缸出來時要有個腳踏，才會更安全舒適等。她笑言，現時會像照顧小朋友般提醒媽媽：「要坐着更衣以防跌倒，走路時雙手不要插袋等等。」由於媽媽最相信醫生權威，阿佘會偷偷寫紙仔給醫生，請對方在面診時提醒媽媽要適量運動、多休息和喝水。

回顧演藝之路，阿佘特別感謝兩位前輩珍姐（曾勵珍）與劉兆銘的提點。她憶述 拍劇第三年，自覺熟悉工作流程，開始演得「太公式化」，結果被珍姐召見。「當時正在拍攝途中，她點名叫我上房看帶，質問我『做咩呀？以為自己好叻？拍到滑晒牙喎！』當刻雖然難受，但回家細想，明白對方是在提醒自己不要失去初心。」至於劉兆銘，阿佘形容對方像人生導師。「他說話充滿玄機，每一句都係精華。他曾經用 『水』去形容演戲，一講便是整個車程。雖然我難以完全複述，但從中得到很多的啟 發，受用至今。」

阿佘在圈中人緣甚佳，對幕後工作人員同樣照顧有加，經常在片場「萬歲」請大 家吃東西。「幕後真的很辛苦，比演員早到卻更晚收工。燈光、服裝、化妝、司機等 所有崗位都缺一不可。一個作品成功出世，都是大家的成就。」談到未來發展，阿佘 透露對幕後工作產生興趣，特別喜歡教導年輕演員。「我見到有些新人滿有熱誠，但 方法不對，我會忍不住教他。」她坦言自己很享受與導演一起研究角色，以及幫助演 員理解人物情緒，希望將多年經驗傳承下去。