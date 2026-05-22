TVB CID 憑影像美學與 AI 賦能再獲國際認可 2026紐約電視電影節連掃7獎

2026 紐約電視電影節 TVB 榮膺今屆1 金、2銅及4個優異獎合共 7 項電視大獎。

電視廣播有限公司（TVB）於「2026 紐約電視電影節」（New York Festivals TV & Film Awards 2026）再度揚威國際，三個主要大獎率先成為今屆焦點：由 TVB CID（Creative Imaging Department）創作的《刑偵 12》宣傳片勇奪 「電視劇宣傳組別金獎」 ；《2025 香港小姐競選決賽》榮獲 「製作設計／美術指導組別銅獎」 ；無綫新聞及資訊部製作的《新聞透視：宏福苑五級火》 則奪得 「時事節目組別銅獎」 。

TVB CID屢獲殊榮 今年踏入第 69 年歷史、 在全球廣播及影視創意界享有高度聲譽的年度國際盛事於香港時間今日（22 日）公布得獎名單，TVB 今屆合共勇奪 1 金、 2 銅及 4 個優異獎 ，充分展現 TVB 在劇集、綜藝、新聞專題、品牌宣傳、製作設計及影像創作方面的多元實力。今屆焦點之一，是無綫電視（TVB）企業傳訊 CID 部門（Creative Imaging Department）憑《刑偵 12》宣傳片榮獲「電視劇宣傳組別金獎」 ，同時憑《2025香港小姐競選決賽》獲得「製作設計／美術指導組別銅獎」 ，以及憑《2025 父親節》宣傳片獲得「電視台／形象宣傳片組別優異獎」 。

其中《2025 香港小姐競選決賽》的獎項由 CID 與佈景設計科共同取得，彰顯 TVB 幕後創作、視覺美學及跨部門製作協作的專業水平。 CID 一直是 TVB 內極具代表性的創意核心部門，多年來憑藉精準的品牌影像策略、高質素的宣傳片製作、細膩的視覺敘事、成熟的美術設計及具辨識度的電視美學，在業界建立穩固口碑，亦深受廣告、影視、媒體及創作界認同。 根據近十年資料，CID 在這 10 年期間（2017 年至 2026 年） ，在「紐約電視電影節」合共取得 32 個獎項，包括 4 金、5 銀、8 銅及 15 個優異獎，成績持續亮眼，足證其創意製作實力及國際競爭力一直備受肯定。

善用AI技術 在短影音、串流平台、社交媒體及數碼內容高速增長的時代，影像製作正面對更高的速度要求、更密集的內容需求，以及更強的視覺競爭。TVB CID 今次得獎作品的突破之處，正正在於團隊能夠將多年累積的美學判斷、創作經驗及品牌敘事能力，與現時高速發展的 AI Tools、生成式 AI、AI 影像生成、AI 動態化技術及智能後期製作流程靈活結合，令創作不但沒有被科技削弱，反而在美學層次、 畫面張力、製作效率及內容傳播力上進一步提升。 勇奪「電視劇宣傳組別金獎」的《刑偵 12》宣傳片，正是 CID 以創意主導、AI輔助的成功例子。團隊在不影響原有創作方向及藝術判斷的前提下，透過 AI 技術把平面宣傳照延展成具動態感、情緒變化及視覺張力的影像，令原本靜態的人物照呈現出更立體的敘事效果。這種做法不但大幅縮短製作時間，亦有效減省製作成本，令團隊能夠在更短周期內完成更高密度、更具電影感及更有網絡傳播潛 力的宣傳內容。

另一部由 CID 創作的《2025 父親節》宣傳片，則以可愛貓咪及 AI 劉丹（丹爺）作為重點概念，透過主人翁、女兒與拾回來的貓咪之間的關係，展開一段圍繞人性、親情與思念的暖心故事。作品以細膩情感為核心，將家人記憶、父女關係及陪伴意義化成具感染力的影像內容，成功觸動觀眾共鳴。 該宣傳片的突破位在於善用 AI 影像生成及模型訓練技術，以丹爺外貌作為創作基礎，建構出具熟悉感及情緒連結的 AI 角色形象；同時亦以 AI 生成影像高度還原真實貓咪神態，令貓咪的動作、表情及可愛感更自然生動。相關效果被形容為接近真實貓咪神態，亦令宣傳片在社交平台及觀眾層面取得更高關注。

無綫新聞及資訊部今屆勇奪 1 銅 1 優異獎 除 CID 於品牌宣傳、影像設計及 AI 賦能視覺創作領域取得亮眼佳績外，TVB今屆亦在新聞資訊、劇集及綜藝節目等多個內容範疇獲得國際肯定，充分反映TVB 作為領先華語電視媒體，在原創內容製作、專業新聞報道、節目策劃、視覺包裝及市場觸覺方面均具備全面而成熟的製作實力。 無綫新聞及資訊部今屆勇奪 1 銅 1 優異獎，其中《新聞透視：宏福苑五級火》榮獲「時事節目組別銅獎」，《新聞透視：詐騙園進化》則獲頒「公共事務節目組別優異獎」。

兩個獎項充分肯定 TVB 新聞團隊多年來在公共議題、時事追蹤、深度調查、社會脈搏掌握及專業新聞製作方面的實力，亦彰顯團隊在面對重大社會事件及複雜公共議題時，能以嚴謹角度、清晰敘事及具公信力的報道方式，為 觀眾提供具深度、具資訊價值及具社會意義的新聞內容。 劇集及綜藝節目方面，TVB 同樣延續強勢內容表現。熱播劇集 《新聞女王 2》榮獲 「劇集組別優異獎」 ，突顯 TVB 在劇本創作、角色塑造、戲劇節奏及話題營造方面的持續優勢；熱播真人騷戀綜 《女神配對計劃》則獲得「綜藝節目組別優異獎」 ，反映 TVB 在真人騷、戀愛綜藝及娛樂內容創新上的敏銳市場觸覺。由新聞專題、劇集到綜藝節目全面開花，足證 TVB 能夠在不同內容類型及觀眾層面持續製造話題、創造收視熱度，並以高質素製作贏得國際業界認同。