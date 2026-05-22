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娛樂
出版：2026-May-22 20:51
更新：2026-May-22 20:51

炎明熹上拉闊舞台為歌手獎？衛蘭與陳卓賢同台趁機搲歌

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炎明熹與衛蘭將於8月底一齊在拉闊音樂會合作。（娛樂組攝）

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衛蘭（Janice）和炎明熹（Gigi）今日（22日）一起到九龍塘出席《拉闊音樂會 她和她的秘密 衛蘭 x 炎明熹》記者會，兩師徒將於8月29日在亞洲國際博覽館ARENA舉行《拉闊音樂會》。Janice表示很期待今次合作，Gigi稱上次同台是受邀當Janice的嘉賓，這次一齊開騷是很驚喜。她們笑謂很多人要求二人跳舞，她們可能在台上un幾下，但會開會商討下。

談到Gigi入場看MC張天賦、CONSTANCE康堤與Gareth.T的「拉闊音樂會」，是否為之後做準備，她大讚他們的演出「非常精彩，三個人非常好玩！」Janice就相信二人合作的力量也不比上一個差。

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Gigi首次登拉闊舞台，她坦言一直很期待，也沒有想過自己可以做到拉闊音樂會，因為不同風格的歌手同台，會有不同火花，期待跟Janice一齊的火花，並大讚Janice 的聲線很甜美，自己會努力加油。Janice稱對上一次已經是廿年前跟黎明一齊，「我嗰陣時20幾歲，依家我可以做到Gigi嘅媽咪啦！」

Janice稱會透過歌曲去表達大家的內心感受、想法，並稱大家也有掉自己的歌單，Gigi 稱很愛Janice的《My Love My Fate》，希望可以再唱多一次，也想合唱《世界沒童話》。Janice 則希望可以唱Gigi 的《Little Magic》。

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對於有報道指Gigi 上拉闊舞台是為衝擊女歌手獎項，她說：「順其自然，隨遇而安，隨遇而安我覺得攞獎呢樣嘢，唔想特別去追求佢，但係攞到都係一個鼓勵嚟。」

Janice早前參加HYROX，她表示當時病住參賽，而且完成各樣挑戰之後，更立即飛往羅馬工幹，直言成件事很癲，加上到羅馬之後又行很多路。提到羅馬工幹，她表示首次跟陳卓賢一齊同場演出，也是首次見面，發現他真人很高，大讚對方寫歌好叻，所有也有叫他寫一首歌給她。Janice說：「我都有問佢可唔可以寫歌俾我，其實佢寫歌都好叻！佢話會俾心機啲寫喎，唔知呢！哈哈！可能佢已經唔記得咗呢件事！」

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