王菀之聯乘香港舞蹈團合作忙到無時間搵朋友 相信張敬軒耳仔會康復

演出中Ivana穿上特別設計的長裙，自言是以「Spirit 」姿態在舞台上面出現，與大自然、花池及眾多「仙子」共舞。她形容自己飾演一個「神」一般的存在，與大地和自然連結。雖然她的形體動作不多，但舞台上她也非常緊張：「你要站喺一群超級專業嘅舞者旁邊，就算舉手投足只係一下，都唔可以失禮。唔好話靚，最少唔好破壞佢哋咁靚嘅構圖。」她慶幸自己練功十年，用喺呢一刻：「我唔想完全唔郁只係唱，因為我又唔係歌者。最後終於做到，我都要稱讚自己——企喺專業舞者旁邊，聽到嘅係自己嘅音樂作品，一齊做形體，我真係好驕傲。」
演出開首時，Ivana以呼吸聲音，加上自由哼出聲音作表演，她透露演出的第一幕是完全即興：「喺黑暗裏面，我搵自己嘅聲音，嗰一刻我想呼吸就呼吸，想唱就唱。」而首席舞者亦會同步感應她的呼吸與節奏，即時創作動作，「每一下都係一呼一吸，每場都係驚喜，對我哋自己都係。而每一次Opening都會因應我心境而轉，今晚又可能唔一樣。我可以講定比大家知，每場都是獨一無二。」
第二部分，她演出了新歌《In Between》， Ivana表示曾經想過究竟填中文歌詞還是照唱英文，最後楊老師對她寫的英文詩十分讚賞，並認為與法國藝術家合作，唱英文他們會更感受到內容，故決定保留英文演繹。日後她也會為這首歌寫中文歌詞，讓更多朋友可以聽到。
問到好友張敬軒早前演出，似被爆破引發中耳炎，Ivana坦言自己近期太忙，先後完成澳洲、澳門、上海等地巡迴演唱會，又趕錄大陸一個音樂綜藝節目，所以沒時間關心對方，連邀請軒仔來看騷也忘記，她笑言對軒仔很有信心，「我覺得佢可以好強大咁令自己康復。」Ivana又特別感謝天王劉德華送來花牌，「劉先生好支持藝術，佢自己都喜歡書法，我都睇過佢嘅展覽。我好希望佢有時間來睇下我這個騷啦，多謝。」