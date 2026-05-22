王菀之聯乘香港舞蹈團合作忙到無時間搵朋友 相信張敬軒耳仔會康復

王菀之以作曲家身份，聯同香港舞蹈團、法國藝術家Dominique Drillot與Sophie Laly跨界合作，將水墨筆跡轉化為一場流動的視覺旅程。

王菀之與香港舞蹈團合作的大型舞蹈詩《之間—吳冠中水墨行》今日（22日）開始公演4場。是次演出王菀之聯同法國藝術家Dominique Drillot和Sophie Laly，向一代中國畫壇大師吳冠中致敬，將水墨筆跡轉化為一場舞蹈、音樂、與光影的跨界合作。 Ivana於總排練後接受訪問，她激動直言: 「我今早起床突然望着天，覺得是一個很大的夢想成真——自己奮鬥了很多年，某程度上都是為這一刻。」是次演出，身兼作曲、編曲及現場演出的她，為整個演出創作了長達80分鐘的音樂。她透露：「我用咗三個月時間去寫每一個音，每兩分鐘嘅音樂，我大概需要用10個鐘去完成。」她笑言曾一度擔心不夠時間交貨，幸得香港舞蹈團藝術總監楊雲濤老師的信任與溝通，「佢哋將音樂交俾我，呢份信任我好感激。」

演出中Ivana穿上特別設計的長裙，自言是以「Spirit 」姿態在舞台上面出現，與大自然、花池及眾多「仙子」共舞。她形容自己飾演一個「神」一般的存在，與大地和自然連結。雖然她的形體動作不多，但舞台上她也非常緊張：「你要站喺一群超級專業嘅舞者旁邊，就算舉手投足只係一下，都唔可以失禮。唔好話靚，最少唔好破壞佢哋咁靚嘅構圖。」她慶幸自己練功十年，用喺呢一刻：「我唔想完全唔郁只係唱，因為我又唔係歌者。最後終於做到，我都要稱讚自己——企喺專業舞者旁邊，聽到嘅係自己嘅音樂作品，一齊做形體，我真係好驕傲。」

演出開首時，Ivana以呼吸聲音，加上自由哼出聲音作表演，她透露演出的第一幕是完全即興：「喺黑暗裏面，我搵自己嘅聲音，嗰一刻我想呼吸就呼吸，想唱就唱。」而首席舞者亦會同步感應她的呼吸與節奏，即時創作動作，「每一下都係一呼一吸，每場都係驚喜，對我哋自己都係。而每一次Opening都會因應我心境而轉，今晚又可能唔一樣。我可以講定比大家知，每場都是獨一無二。」 第二部分，她演出了新歌《In Between》， Ivana表示曾經想過究竟填中文歌詞還是照唱英文，最後楊老師對她寫的英文詩十分讚賞，並認為與法國藝術家合作，唱英文他們會更感受到內容，故決定保留英文演繹。日後她也會為這首歌寫中文歌詞，讓更多朋友可以聽到。



問到好友張敬軒早前演出，似被爆破引發中耳炎，Ivana坦言自己近期太忙，先後完成澳洲、澳門、上海等地巡迴演唱會，又趕錄大陸一個音樂綜藝節目，所以沒時間關心對方，連邀請軒仔來看騷也忘記，她笑言對軒仔很有信心，「我覺得佢可以好強大咁令自己康復。」Ivana又特別感謝天王劉德華送來花牌，「劉先生好支持藝術，佢自己都喜歡書法，我都睇過佢嘅展覽。我好希望佢有時間來睇下我這個騷啦，多謝。」