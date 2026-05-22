姚焯菲返港放暑假把握機會工作 難忘《愛‧回家》跟風少有曖昧日子

姚焯菲（Chantel）、詹天文（Windy）、冼靖峰、何晉樂、馮熙燮、柯雨霏、胡子貝及甄敏芳今日（22日）一同錄影《唱錢》。從美國返港放暑假的Chantel與何晉樂合唱《好心好報》並成功過關，Chantel很開心可以見到很多熟悉的面孔，與Windy一齊受訪時，更互相鬥咀，二人笑謂要把握這幾個月的機會。

當地求學好chill 問到Chantel在美國的留學生活如何，她表示不太辛苦，「係考試期間最辛苦，但比唔上中學公開考試，嗰個係最辛苦，嗰個要好搏入大學。我覺得係所有人嘅氛圍，令你覺得讀書唔需要咁搏命，但自己都會困係間房到死溫爛溫，自己就試過喺圖書館溫書，溫到夜晚12點。不過我都有見過有啲同學下晝四點開始溫到去第二日嘅七點，但係大部份嘅氛圍都係唔緊張。」 香港潮濕無晒胃口 問到她習慣了當地飲食未，她直謂：「唔慣丫！我覺得美國，因為份量好大，可以撐足一日，同埋有行好多路，所以唔會特別肥！」問到今次返港最想吃甚麼，她表示可能潮濕天氣，令到自己沒有胃口，想吃一些家常便飯，清淡一些便可。

美國錄音好輕鬆 她透露會留港至8月尾，今次返港的計劃會有出歌，之後也會有些有趣的項目，同時很期待fans meeting跟fans見面。Chantel 又指今次返港前在美國錄了兩首歌，接下來會派一首很久以前錄起的歌，同時也會準備另一首寫好未錄的歌。談到在美國錄音可能很貴，他表示不太清楚價目，但在當地錄音發覺溝通比較易，當地工作人員會給予情緒價值。 難忘拍《愛•回家之開心速遞》 由於Chantel曾以金城安表妹身份拍《愛•回家之開心速遞》，問到會否參與結局篇拍攝，她表示未收到通知，盼有機會再跟熊家聚一聚。她說：「畢竟自己都有一個小角色，由細到大都有睇呢個處境劇，佢要完結自己都好唔開心，希望可以喺完結之前再同佢哋聚一聚啦！」問到最難忘的場口，她說：「好難揀，我記得有一集話我好似暗戀風少，要拍一個幻想畫面，自己要着到好成熟去推住坐輪椅嘅風少，自己都冇諗過會咁著，幾得意！另外仲要整蠱表哥，我都好記得！」對於有傳她會加入新的處境劇，她表示有跟經理人了解過，但沒有收到通知。