熱門搜尋:
特朗普 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 首岸 2026世界盃 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-May-23 02:32
更新：2026-May-23 10:00

193解凍後ERROR合體首唱新團歌《我們不分》 四子玩「自抽」怒撕保錡叻哥合照

分享：
WhatsApp Image 2026 05 22 at 11.02.34 PM

ERROR合體唱《我們不分》。(娛2槳組攝。

adblk4

ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193）和吳保錡今晚（22日）現身ViuTV錄影廠，聯同姜皓文、梁釗峰為直播節目《8點直樂VIURIETY》擔任嘉賓，這是自去年底除夕騷後，相隔逾4個月首度合體。ERROR三子肥仔、阿Dee和保錡率先登場合唱團歌，唱了頭段後193驚喜現身加入合唱。唱畢，4人一齊嗌久違了的「我哋喺ERROR！」，並介紹首度公開演唱的未派台新團歌《我們不分》，寄意ERROR四子不分開。

WhatsApp Image 2026 05 22 at 11.02.27 PM WhatsApp Image 2026 05 22 at 11.02.33 PM (1) WhatsApp Image 2026 05 22 at 11.02.33 PM WhatsApp Image 2026 05 22 at 11.00.51 PM (1) WhatsApp Image 2026 05 22 at 11.01.02 PM WhatsApp Image 2026 05 22 at 11.01.03 PM WhatsApp Image 2026 05 22 at 11.01.03 PM (1) WhatsApp Image 2026 05 22 at 11.01.05 PM WhatsApp Image 2026 05 22 at 11.01.04 PM WhatsApp Image 2026 05 22 at 11.01.07 PM (1)

撕爛合照 保錡：Very OK

ERROR又與姜皓文合演「時空管理員」短劇，在電影《蠱降》演降頭師的姜皓文，就以落降頭方式打救四子，四子逐一「自抽」，肥仔自嫌不夠紅，希望要更肥，因為：「我哋公司紅嗰個都係肥。」引來哄堂大笑，黑哥就施下「不瘦降」。阿Dee就因要為屋企供樓，被施「豬籠入水降」，輪到保錡和193，黑哥直指他兩棘手，阿Dee指保錡原本好乖又勤力做運動，「但因為一張相……」然後從保錡身上抽出一與阿叻陳百祥的巨型合照，他當場怒撕合照，丟在地上，與肥仔一齊狂踩照片，然後將僅拾起有保錡樣子的部分，貼在保錡身上，問道：「你學識啲咩？」保錡答道：「以後同你影。」被「雪藏」逾3個月的193，經黑哥把脈後，被指「五行欠打」。

adblk5

ERROR完騷受訪時透露，這部分由阿Dee和肥仔構思，肥仔指出：「開頭話打小人，但打打下唔係好夠勁，不如拎張相出嚟玩。」阿Dee續說，反正從來無用過，又附合劇情，對於嗰張相嘅演出係發自內心，覺得可以用下。所以都要多謝保錡，俾我哋一齊玩，好配合，都真係唔容易。」保錡就表示：「Very Okay。」

WhatsApp Image 2026 05 22 at 11.00.56 PM (1) WhatsApp Image 2026 05 22 at 11.00.52 PM (1) WhatsApp Image 2026 05 22 at 11.00.53 PM WhatsApp Image 2026 05 22 at 11.00.54 PM (2) WhatsApp Image 2026 05 22 at 11.00.54 PM (1) WhatsApp Image 2026 05 22 at 11.00.52 PM WhatsApp Image 2026 05 22 at 11.00.54 PM WhatsApp Image 2026 05 22 at 11.00.55 PM WhatsApp Image 2026 05 22 at 11.00.57 PM WhatsApp Image 2026 05 22 at 11.00.57 PM (1) WhatsApp Image 2026 05 22 at 11.00.58 PM WhatsApp Image 2026 05 22 at 11.00.59 PM (1)

肥仔表演拿手絕技

四子在「公司無逼我表演」環節，就表演各自重演參加《全民造星》時的特色舞步，193繼續做「形體大師」，肥仔就表演「瞓覺」後，大顯身手，招牌「蜈蚣彈」和倒立，背景屏幕就播放ERROR團綜和《造星》片段。

WhatsApp Image 2026 05 22 at 11.01.19 PM WhatsApp Image 2026 05 22 at 11.01.19 PM (1) WhatsApp Image 2026 05 22 at 11.01.20 PM WhatsApp Image 2026 05 22 at 11.01.21 PM (2) WhatsApp Image 2026 05 22 at 11.01.21 PM (1)

米路迪為釗峰浸冰浴

另一環節「情與義」，由梁釗峰擔任嘉賓演唱歌曲，但他必須邀請一位藝人朋友，為他完成高難度任務，才可有機會演唱。釗峰請來米路迪(米媽)，原來兩人是毅行跑友，米路迪需要浸在冰水逾分半鐘，釗峰才可獻唱。米媽非常有義氣，吸口氣就浸在透明浴缸裡，順利完成任務，釗峰可獻唱《半用辦好》。

ADVERTISEMENT

【👇送3M靜電空氣濾網體驗包4包👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務