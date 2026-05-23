193解凍後ERROR合體首唱新團歌《我們不分》 四子玩「自抽」怒撕保錡叻哥合照

ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193）和吳保錡今晚（22日）現身ViuTV錄影廠，聯同姜皓文、梁釗峰為直播節目《8點直樂VIURIETY》擔任嘉賓，這是自去年底除夕騷後，相隔逾4個月首度合體。ERROR三子肥仔、阿Dee和保錡率先登場合唱團歌，唱了頭段後193驚喜現身加入合唱。唱畢，4人一齊嗌久違了的「我哋喺ERROR！」，並介紹首度公開演唱的未派台新團歌《我們不分》，寄意ERROR四子不分開。

撕爛合照 保錡：Very OK ERROR又與姜皓文合演「時空管理員」短劇，在電影《蠱降》演降頭師的姜皓文，就以落降頭方式打救四子，四子逐一「自抽」，肥仔自嫌不夠紅，希望要更肥，因為：「我哋公司紅嗰個都係肥。」引來哄堂大笑，黑哥就施下「不瘦降」。阿Dee就因要為屋企供樓，被施「豬籠入水降」，輪到保錡和193，黑哥直指他兩棘手，阿Dee指保錡原本好乖又勤力做運動，「但因為一張相……」然後從保錡身上抽出一與阿叻陳百祥的巨型合照，他當場怒撕合照，丟在地上，與肥仔一齊狂踩照片，然後將僅拾起有保錡樣子的部分，貼在保錡身上，問道：「你學識啲咩？」保錡答道：「以後同你影。」被「雪藏」逾3個月的193，經黑哥把脈後，被指「五行欠打」。

ERROR完騷受訪時透露，這部分由阿Dee和肥仔構思，肥仔指出：「開頭話打小人，但打打下唔係好夠勁，不如拎張相出嚟玩。」阿Dee續說，反正從來無用過，又附合劇情，對於嗰張相嘅演出係發自內心，覺得可以用下。所以都要多謝保錡，俾我哋一齊玩，好配合，都真係唔容易。」保錡就表示：「Very Okay。」

肥仔表演拿手絕技 四子在「公司無逼我表演」環節，就表演各自重演參加《全民造星》時的特色舞步，193繼續做「形體大師」，肥仔就表演「瞓覺」後，大顯身手，招牌「蜈蚣彈」和倒立，背景屏幕就播放ERROR團綜和《造星》片段。

米路迪為釗峰浸冰浴 另一環節「情與義」，由梁釗峰擔任嘉賓演唱歌曲，但他必須邀請一位藝人朋友，為他完成高難度任務，才可有機會演唱。釗峰請來米路迪(米媽)，原來兩人是毅行跑友，米路迪需要浸在冰水逾分半鐘，釗峰才可獻唱。米媽非常有義氣，吸口氣就浸在透明浴缸裡，順利完成任務，釗峰可獻唱《半用辦好》。