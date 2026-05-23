鄭嘉穎大仔讀華仁中文落後狂操急救 陳凱琳親認報班力谷

兩兄弟齊惡補

鄭嘉穎年初出席活動時曾無奈剖白，指在升學規劃上「行錯一步」，直言現時小一的課程難度嚇人：「『燈籠』嘅『籠』字，連我都要諗下。」眼見兒子因中文追不上而情緒崩潰，他非常心疼，亦有以自身經驗安慰兒子。為扭轉劣勢，鄭氏夫婦近日落力「急救」兒子的中文。陳凱琳在社交網公開了Rafael的學習實況，從照片可見，書桌上有多本練習簿與默寫本，Rafael正埋頭「狂操」中文，她寫道：「我們甚至去輔導課，讓孩子們為中文學校做好準備。」更謂看著兒子們在運動、交朋友與學習上盡全力，直言最自豪的不是分數高低：「最自豪的不是他們是否排名第一，而是他們渴望一天比一天更好。」

