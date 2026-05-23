何啟華被揭穿legging黑歷史獲封「初代」阿Dee 193郭嘉駿回應經理人團隊變動

ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193）和吳保錡昨晚（22日）現身ViuTV錄影廠，為直播節目《8點直樂VIURIETY》擔任嘉賓，這是自去年底除夕騷後，193被「雪藏」逾3個月，四子首度合體並齊人拍攝公司的節目，他們在節目完結後受訪，阿Dee形容是「出師有名」，再次在404(ERROR fans)前演唱，他坦言，「係幾掛住嘅畫面。」他們又逐一對公司歌頌一番，昨晚MakerVille行政總裁金廣誠亦一如以往，親身到錄影廠視察，而193曾點名不滿的經理人濟哥亦有現身，問到ERROR的am team管理可有結構上改變時，193答道：「好多個月前已有結構性改動。」阿Dee補充：「其實都係嗰句，我做咗CEO先可答到你，我哋只係普通藝人，呢個層面唔係我哋答到嘅問題。」193再回應：「問番金生吖，唔該。」

團歌延期推出：上天安排嘅劇本 談到首唱未派台新團歌名字《我們不分》，隊長肥仔直言，「啲人喺網上話ERROR會唔會散，我哋出咗首歌俾大家知，我哋團魂咗喺度。」193補充，「等大家不停製造新聞，我哋好好彩，唔喺度都有人討論我哋，所以話我哋散都唔回應，陰陰嘴笑添。」其實他們於前年(2024年)底已製作新團歌，問到是否早預料有拆夥傳聞時，阿Dee就認為：「呢個係上天安排嘅劇本，非常之有趣亦回應到最近我哋發生了甚麼事。」至於是否因保錡與叻哥合照而延期，他續說：「時間線上，可以咁理解，但我哋有不斷改良。」193指因編曲亦有變動，故重新錄音、降key和更改唱法，分高中低音，阿Dee認真表示：「因為我哋今次係挑戰harmony唱法，唔係scream。」193笑言，「我哋係實力唱將，可以參加《唱錢》……」保錡提醒：「係隔籬台。」

實力唱將上《唱錢》 自封「All C Star」 問到何時正式推出，就要待監製何秉舜(何丙)忙完手上工作，估計可在兩星期內推出，至於MV，保錡爆出一句：「拍咗好耐。」令眾人嘩然，3子說笑指拍完但遺失了記憶卡要重拍，鬧笑一輪後，193才認真表示未必有MV，因為想將製作費花在其他工作計劃。他們笑言唔見樣冇MV可能更多人聽，肥仔更表示，「可能大家以為係C AllStar……」3子即時割席，193澄清：「我哋係『All C Star』，C AllStar太勁，佢level可能係，我哋3個未必係。」問到今年可有團綜時，193明確表示有，並公開爭取埠拍攝，肥仔表示，「剛才都有同黑哥講，我哋《極度俏郎君》馬拉王帝遊。」193補充，「想團綜有啲新意，因為除咗《花姐ERROR遊》，我哋都係自己4個拍，想同其他嘉賓合作，好似『黑哥ERROR遊』咁。」他們表示亦會爭取今年開show。

保錡爆「廁所遊記」問193性取向 節目直播時，亦有回帶他們拍團綜和參加《全民造星》的片段，勾起當參加比賽初相識的片段，193和保錡憶起兩人的廁所對談，冷不防肥仔爆出一句，「好似唔係呢個錄影廠喎……」當然被3人圍攻，保錡和193一唱一和，投訴肥仔和阿Dee竟以eye catching idol之名，直指公司造馬，他們則要躲在廁所緊張練歌，保錡憶述初遇「choker」193的畫面，「我仲問『師兄(193)，你鍾意男定女』，因為佢當時戴喱士手襪，唔係我話介意，係我想屙篤尿，驚佢介意，個廁所好細。」問到193如何回應，他笑言，「好似冇答佢，好認真練歌，因為我都未肯定，啱啱先『出櫃』(玻璃房)。」被問到可會將昔日「廁所遊記」的往事，以趣劇形式加入節目中，他們就認真表示會考慮，阿Dee表示「係咪一定要搵嘉賓？我哋自己圍內藝人，甚至《阿Dee大冒險》都有可以。」至於是否每次都齊人，193就直言未必，視乎各人工作安排。

穿legging的阿Dee 接著話題扯到阿Dee當年的衣著打扮，3人齊指他當時愛穿legging，可以再穿legging上台，保錡提議：「legging的秘密」，肥仔爆金句：「穿legging的阿Dee。」193接力，「如果好大就好奇怪，就會播唔到，但佢好似無問題。」眾人你一言我一語，由穿legging講到著黑絲襪，順便搲撈，阿Dee終於澄清：「其實我冇著過好多次，唔係次次，唔係曼加拉效應我，你一返嚟就曼加拉效應我，入櫃做啲咩？」保錡質問：「你做咗偶像唔著legging，對唔對起條legging。」問阿Dee可有膽量再穿legging拍節目時，他反問：「你哋有冇見過我著legging上台？得佢哋見過！」被問到何時醒覺不再穿legging，他笑指擔心被193愛上，保錡形當年阿Dee愛穿超大碼T-恤，拖鞋加斜孭袋，穿legging，頭綁著頭巾。再被追問可會在幕前穿legging時，他無奈回應：「我專業㗎嘛，最緊要有個藝術意思係咩？」193搶白道：「初心囉！」肥仔接力：「『初代」阿Dee！」阿Dee笑問：「初係動詞定形容詞？(肥仔：你自己諗)。」到底係「搓」、「初」、「代」、或是「袋」就由大家自己領會。

ERROR三子分頭探望 阿Dee用心良苦 言歸正傳，193憶起當年拍《ERROR大冒險》，「初代阿Dee」的金句，猶如當頭棒喝，出道逾8年仍受用，「刻骨銘心，有日我哋拍咗24個鐘以上，我哋話好攰，Dee老師同我哋講……唔記得咗！」眾人爆笑，結果由阿Dee親身演繹：「有嘢唔通唔做？有得做要做，盡力做！」贏得兄弟們即場拍掌。193自困玻璃櫃76小時，193受訪時曾提及阿Dee講經，令他好感動，問到可否透露內容時，3人又再將話題扯到legging，笑指阿Dee講「leg經」，阿Dee笑言，「都係講磋跎、等待，初心……」193又大爆其間ERROR三子前後腳探望，原來是精心策劃。193坦言，希望營造話題，刻意請兄弟最後一天才來探望，不過肥仔第二日已路過，就順道打聲招呼，「最奇怪係明明保錡同阿Dee都係差唔多6點，但Dee哥打電話俾我，話要等保錡走咗先嚟，我仲諗佢哋有咩不和。」原來阿Dee用心良苦，「因為我哋今日(22日)錄節目先齊人，唔想喺今日之前就俾日見到我哋齊人，想留返個畫面係今日出現。」肥仔反問：「你直接唔去咪得囉！」阿Dee勞氣回應：「你哋兩個去咗，我唔去就好顯，你估我想，我仲要背劇本。」話雖如此，阿Dee都逗留接近5小時陪兄弟。