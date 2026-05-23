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娛樂
出版：2026-May-23 20:00
更新：2026-May-23 20:00

Stanely演年青法官自覺輸俾周嘉洛 拍《kiDnap GAME》發現李準基日文超流利

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Stanley主演的《COURT! 》大獲好評。（娛樂組攝）

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邱士縉（Stanley）今日現身YMCA 125 周年會慶啟動禮暨『籃住你』同行嘉年華並擔任主禮嘉賓。Stanley 與一眾青少年大玩遊戲，大會亦播出Stanley 12年前為獲得 YMCA 「青年理想實踐基金」資助、由青年人發起的「GET YOURSWAG ON」 Dance Project 擔任街舞導師。他表示聽到當年的學生有部份投身社會後成為跳舞老師，大感開心。

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周嘉洛夠年青

Stanley主演的《COURT! 》大獲好評，在網上引來討論，他亦在threads上不停回應，他表示自己應承了監製要落力宣傳，並透露很多人會問他如何判案，但自己不能答太多，否則會被游乃海責備。談到網民把他和無綫《正義女神》的周嘉洛做比較，他表示有留意，但自己沒有時間觀看，笑謂「年輕法官一定係佢贏，因為佢年輕過我！我喺青年法官，佢係青少年法官，大家都係青春嘅！」

開心《COURT！》反應好

他坦言劇集播出前，自己很忐忑，「因為《IT狗2.0》好出色，自己怕《COURT！》未能承接到，擔憂自己表現不夠好，辜負咗製作組幾年嘅心血，或者承接唔到觀眾，就離開咗嗰個睇電視嘅時段。最開心係儲到班人可以睇返香港嘅劇集，令到觀眾知道香港都有好多好好作品。不過，監製都放下心頭大石，喜歡啦大家都鍾意，同埋個rating 都唔錯！」並稱剛才來活動時也遇到有市民叫他做「方官」。

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Stanely笑謂周嘉洛因為夠年青，所以對方才是年青法官。（娛樂組攝）

李準基日語超勁

談到他參演日本男星坂口健太郎和韓國oppa李準基主演的新劇《kiDnap GAME》，加上又有多部劇集在手未播出街，果然是「邱視帝」，他謙稱不是，並透露自己是經過casting而非欽點去拍。劇集是由MakerVille 聯同韓國知名製作公司SimStory及日本富士電視台合力打造，日本電視台也要看看演員的表現，所以是要經過一輪面試。他透露自己跟坂口健太郎對手戲較多，和李準基的對手戲不多，但在片埸見到他用超流利日語跟日本工作人員交談。

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