偶像女生成軍一周年 IdG Bubbles對fans用超強閃光燈有回應

「IdG偶像女生」育成計劃不經不覺已經舉行一年了，明天（24日）於觀塘舉行「IdG 偶像女生一周年慶典」，屆時IdG偶像女生一期生總動員聯同剛剛加盟IdG企劃「IdG合唱團」，一同出席見証及慶祝這個重要的時刻。最先出道的IdG Bubbles早前接受《am730》訪問，透露她們非常期待這一天的來臨，可以齊人大家見面，又可以見到跟一直支持她們的人，而且活動亦是提醒她們不要忘記初心。

隨住IdG Bubbles愈來愈多人認識，fans也愈來愈多，早前更因為fans用強度很大的閃光燈惹來爭議。有不少網民關注她們眼睛的健康，她們坦言閃光燈最大問題是未能見到台下fans的樣子，因為她們很想借台上機會見到每一位fans的樣子。

Cindy說：「每一次出騷，我哋為咗靚會帶Color Con，所以對眼都成日好乾。講到閃光燈嘅強光，當然有時好近嘅時候，都會退一退後或遮一遮對眼，等對眼reset番，都見到有fans會停一停。每次出活動嘅時候，我哋都冇留意咁多，因為滿腦子都諗緊點樣做好個舞台，點樣令到個表情做好啲，後尾我哋睇返啲片先知道原來啲閃光燈係咁勁！」