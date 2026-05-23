中年好聲音4｜黃日華自誇唱得好過莫家淦 深情眼神演繹《忘不了您》獲肥媽飛吻回敬

《中年好聲音4》明（24日）晚8點翡翠台播映「經典情歌之夜」上半場，邀得著名DJ顏聯武作「聲音導航」，帶觀眾投入歌曲的氛圍。16強選手分成上、下半場作賽，每場有8位選手演繹經典情歌，每場最低分的3位選手會跌入待定區，最後評審會「退庭商議」，淘汰1位選手。

今集特別之處是回復昔日的「嘉賓評審」制度，請來「唱家班」陳潔靈與4位常駐評審肥媽、周國豐、張佳添及海兒一齊畀分。製作組還增設「知音人」角色，邀請不同界別的藝人或名人欣賞比賽，頭炮請來黃日華和羅敏莊點評參賽者。

「經典情歌之夜」上半場歌單如下： 范子睿《等》（原唱陳百強）、鄭仲豪《愛上一個不回家的人》（原唱林憶蓮）、吳亦偉《留低鎖匙》（原唱許茹芸）、雷小雷《別怕我傷心》（原唱李冠毅）、莫家淦《忘不了您》（原唱譚詠麟）、尤淑情《問》（原唱陳淑樺）、陳旭培《心酸的情歌》（原唱巫啟賢）、許美琪《一言難盡》（原唱張宇）。