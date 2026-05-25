老高與小茉離婚及逃稅？合作7年夥伴稱皆為謠言

擁有673萬粉絲的YouTuber「老高與小茉」近期謠言四起，與他們合作七年的周邊商品商「五歲抬頭」負責人陳捲毛日前在podcast節目中公開澄清，指老高離婚、在大連遭查稅拘留等消息均屬不實，老高目前仍在休養，人完全沒事。
陳捲毛與「老高與小茉」頻道自2019年起合作至今，交情匪淺。他在「愛批人 IP MEN」podcast中直言，外界流傳的各種傳言「都是假的啦」，並呼籲網友「請不用擔心也杜絕造謠」。該節目另外兩位成員霓可及Yoyo也同聲表示「老高真的真的沒事」。
陳捲毛進一步說明，老高先前發文澄清謠言，起因是他主動將網路上流傳的不實消息告知老高，老高看了之後驚訝地表示「真的有耶」，才得知外界出現這些傳言，隨後以淡然態度回應，認為發個聲明澄清即可。陳捲毛也強調，老高本人希望能持續定期與粉絲保持交流。
傳聞廣傳後仍未現身
二月盛傳老高與小茉離婚，並指老高因涉嫌逃稅在大連遭到拘留，被判罰4.15億元人民幣。老高雖曾發文指這些傳言均屬惡意捏造，然而其影片雖有更新卻遲遲未露臉，引發大批網友憂慮。
頻道原訂於今年5月18日，以八周年紀念直播形式與粉絲互動，但老高發文表示因家中有事需要處理，宣布取消直播，此舉再度引發網友熱烈討論。針對半年來持續延燒的輿論，陳捲毛在podcast中亦指出，相關傳聞的擴散模式已非常接近輿論戰與陰謀論的操作邏輯，任何澄清反而可能被解讀為「隱藏更深」的佐證，形成難以破解的封閉循環。
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