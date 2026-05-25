老高與小茉離婚及逃稅？合作7年夥伴稱皆為謠言

擁有673萬粉絲的YouTuber「老高與小茉」近期謠言四起，與他們合作七年的周邊商品商「五歲抬頭」負責人陳捲毛日前在podcast節目中公開澄清，指老高離婚、在大連遭查稅拘留等消息均屬不實，老高目前仍在休養，人完全沒事。

陳捲毛與「老高與小茉」頻道自2019年起合作至今，交情匪淺。他在「愛批人 IP MEN」podcast中直言，外界流傳的各種傳言「都是假的啦」，並呼籲網友「請不用擔心也杜絕造謠」。該節目另外兩位成員霓可及Yoyo也同聲表示「老高真的真的沒事」。