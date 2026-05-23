鍾培生夫婦僅為爭論身高秒輸10萬 巨舖試業曬四萬張Pokemon神卡

「百億富三代」鍾培生與「民建聯之花」莊雅婷（Angel）結婚後一直表現恩愛，不時在社交網高調放閃。不過，昨日二人放閃之餘，更意外曝光了這對夫婦極度誇張的「日常娛樂」。

打賭身高

鍾培生老婆Angel在社交網發文，分享老公與細佬的一場無厘頭賭局，她寫道：「@khdcheung 同細佬打賭有無160cm（好彩無輸，如果唔係就要借錢。）」單純為了爭論身高竟演化成一場對賭，最終細佬的身高為160.2cm。