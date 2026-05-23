鍾培生夫婦僅為爭論身高秒輸10萬 巨舖試業曬四萬張Pokemon神卡

「百億富三代」鍾培生與「民建聯之花」莊雅婷（Angel）結婚後一直表現恩愛，不時在社交網高調放閃。不過，昨日二人放閃之餘，更意外曝光了這對夫婦極度誇張的「日常娛樂」。
打賭身高
鍾培生老婆Angel在社交網發文，分享老公與細佬的一場無厘頭賭局，她寫道：「@khdcheung 同細佬打賭有無160cm（好彩無輸，如果唔係就要借錢。）」單純為了爭論身高竟演化成一場對賭，最終細佬的身高為160.2cm。
秒輸六位數
從Angel上載的截圖所見，鍾培生亦願賭服輸，爽快地立即「過數」。最令人咋舌的是，這筆賭注竟然高達10萬港元。只不過是家人間的即興玩笑，賭注卻是普通打工仔幾個月的薪水，盡顯其富貴本色。帖文一出，網民紛紛留言表示：「有錢人的世界我不懂」、「打賭身高都十萬，心都離一離」，亦有人笑指鍾培生是「最強提款機」，直言這種放閃方式實在太離地。
驚人珍藏
另外，鍾培生近期還有另一「大動作」，他早前宣布將於尖沙咀iSQUARE國際廣場打造佔地2.2萬呎的卡牌基地，目標成為全世界最大卡鋪，並於5月27日試業、7月4日正式開幕。昨日，他在社交網拍片宣傳，並大曬自己的驚人珍藏，透露目前手上有39,600張Pokemon卡，更強調全部都是獲專業評級認證的「PSA 10」級別，更預告還有25,000張即將送達，相當厲害。