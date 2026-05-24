阮小儀Lokman舞台劇爆流血衝突 歐錦棠怒轟自私行為 網民力撐施襲者

由阮小儀、楊樂文及梁仲恆主演的舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》，日前（21日）在香港演藝學院演出期間發生觀眾流血衝突。事緣一名33歲鄧姓女觀眾在演出期間不斷與友人交談，騷擾到鄰座34歲萬姓男觀眾，男觀眾疑因屢勸不果，最後忍無可忍在謝幕鼓掌時，趁機襲擊女方左眼三次，導致她額頭流血並高呼「救命」，警方其後拘捕該名男子，案件列作襲擊致造成身體傷害。

歐錦棠感同身受

事發後，網上輿論普遍同情該名男觀眾。不少人都認為他長期被噪音滋擾，多次勸阻無效才「出手」，屬於「受害者」的一方。這事件亦引起藝人歐錦棠在社交網發文討論，他直言：「不講道理而講物理，從來都蝕底，但對該位男事主的不幸遭遇感同身受。」他批評：「睇戲講野不犯法，但影響別人觀看情緒就係自私行為，大家同樣俾錢買票，點解我嘅欣賞權利要俾人無端剝削？」

歐錦棠續指，劇場黑暗環境的設計原意就是要觀眾專注，不能接受台下變成社交場合，更說：「連呢樣嘢都唔明白嘅，唔好入劇院戲院。」他亦質疑工作人員未有即時介入，認為帶位員責無旁貸，應該主動勸喻甚至將不合作觀眾趕離場，並指出：「以往我喺上環文娛中心駐場演出多年，當地嘅帶位員就表現專業……呢啲就係管理層次問題。」最後更激動指：「真係咁鍾意講嘢嘅，就咪L睇戲啦！」