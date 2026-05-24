穿PRADA的惡魔2｜開畫前引發辱華爭議 中國上映24天終破1億人民幣

由梅麗史翠普（Meryl Streep）夥拍安妮夏菲維（Anne Hathaway）的《穿PRADA的惡魔2》（The Devil Wears Prada 2），自上映以來在世界各地均叫好叫座，惟獨中國票房卻不似預期，原因是電影上映前引起負面爭議，被部分內地網民發起抵制，而《穿PRADA的惡魔2》在中國上映24天，昨日（23日）在內地的累積票房終於衝破1億人民幣。

2006年上映的《穿PRADA的惡魔》（The Devil Wears Prada），時隔20年，首集已成為影壇及時尚界經典，片商邀得梅麗史翠普、安妮夏菲維、艾美莉賓特（Emily Blunt）、史丹利杜茨（Stanley Tucci）再次合作，今次集中時裝與職場生涯的爭扎，加上大玩情懷，原本在中國也備受矚目，可是續集出現一位華裔助理的角色設定引起中國網民負評，指該角色名為「秦舟」，英文名標註為「Chin Chou」，發音跟歧視華人的詞彙「Ching Chong」極為相似，被解讀是明目張膽的文化霸凌。該片在一片辱華聲音下仍能夠破億，有中國影迷在網上留言指電影上星期六起每天排片1%左右，票房突破1億實在太不容易，並認為拋開各種因素，這部電影本身的質量也絕不止1億票房，本可以有更好成績，不過在爭議、有限排片的情況下，國內票房還能突破1億，可見這部電影質量證明一切！