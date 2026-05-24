五月天阿信北京公廁打卡　後為粉絲蜂擁朝聖擾民致歉

台灣天團「五月天」主唱阿信近日在北京一胡同公廁門口打卡，照片PO網後意外引發大批粉絲前往該處朝聖合影，導致「剛需」設施淪為網紅點，讓當地居民不堪其擾，阿信昨晚急忙在個人社交媒體發文致歉。 廁位放上成員名字拍照 據《海報新聞》報道，「五月天」日前在北京國家體育場（鳥巢）連續舉行12場演唱會。在5月18日，最後一場演唱會結束後，樂團主唱阿信在社交媒體發布多張自己演出空檔在北京逛街的照片，其中包括一張在街頭公廁門口的打卡照。

不料，隨後就有不少歌迷紛紛前往照片中地點進行打卡，其中，更有不少人紮堆前往「同款男廁」排隊合影，甚至有人在五個廁位裏分別放上五月天成員的名字拍照。原本服務胡同居民的剛需民生設施，瞬間成為網紅取景地，影響周邊住戶的日常生活。

阿信獲知後隨即於23日在個人社交媒體致歉：「沒想到被大家找到北京胡同公廁『同款』，讚歎大家的偵查能力，不過造成居民困擾，鄭重致上歉意；請大家理性打卡，友善支持居民店家，感謝各位五迷老師的理解與支持。」 阿信：友善支持居民店家 有記者實地走訪涉事公廁，附近居民表示，在胡同裏，公共廁所是很多居民日常生活中必不可少的設施。雖然現在有些平房家庭自己安裝了廁所，但大多數家庭仍不具備這個條件，只能靠公共廁所解決日常如廁需求，「這不是景點，是大家每天都要用的地方」。