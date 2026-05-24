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娛樂
出版：2026-May-24 12:45
更新：2026-May-24 12:45

五月天阿信北京公廁打卡　後為粉絲蜂擁朝聖擾民致歉

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阿信打卡北京「胡同公廁」引起粉絲排隊朝聖。（圖／翻攝海報新聞）

阿信打卡北京「胡同公廁」引起粉絲排隊朝聖。（圖／翻攝海報新聞）

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台灣天團「五月天」主唱阿信近日在北京一胡同公廁門口打卡，照片PO網後意外引發大批粉絲前往該處朝聖合影，導致「剛需」設施淪為網紅點，讓當地居民不堪其擾，阿信昨晚急忙在個人社交媒體發文致歉。

廁位放上成員名字拍照

據《海報新聞》報道，「五月天」日前在北京國家體育場（鳥巢）連續舉行12場演唱會。在5月18日，最後一場演唱會結束後，樂團主唱阿信在社交媒體發布多張自己演出空檔在北京逛街的照片，其中包括一張在街頭公廁門口的打卡照。

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不料，隨後就有不少歌迷紛紛前往照片中地點進行打卡，其中，更有不少人紮堆前往「同款男廁」排隊合影，甚至有人在五個廁位裏分別放上五月天成員的名字拍照。原本服務胡同居民的剛需民生設施，瞬間成為網紅取景地，影響周邊住戶的日常生活。

阿信為粉絲擾民行為致歉。（圖／翻攝海報新聞） 阿信打卡北京「胡同公廁」引起粉絲排隊朝聖。（圖／翻攝海報新聞） 阿信打卡北京「胡同公廁」引起粉絲排隊朝聖。（圖／翻攝海報新聞） 五月天宣布將於今年7月重返台北大巨蛋舉辦七場演唱會。（圖／翻攝相信音樂國際股份有限公司　臉書） 五月天近期在北京鳥巢舉辦「5525+2《回到那一天》」25週年巡迴演唱會北京站，出現滿天飛絮 五月天近期在北京鳥巢舉辦「5525+2《回到那一天》」25週年巡迴演唱會北京站，出現滿天飛絮 啟德體育園活動帶動周邊商戶人流和消費，圖為樂隊五月天演唱會相關活動。(資料圖片／林俊源攝) 啟德體育園活動帶動周邊商戶人流和消費，圖為樂隊五月天演唱會相關活動。(資料圖片／林俊源攝) 五月天主唱阿信。（圖／翻攝自五月天 阿信臉書﻿）

阿信獲知後隨即於23日在個人社交媒體致歉：「沒想到被大家找到北京胡同公廁『同款』，讚歎大家的偵查能力，不過造成居民困擾，鄭重致上歉意；請大家理性打卡，友善支持居民店家，感謝各位五迷老師的理解與支持。」

阿信：友善支持居民店家

有記者實地走訪涉事公廁，附近居民表示，在胡同裏，公共廁所是很多居民日常生活中必不可少的設施。雖然現在有些平房家庭自己安裝了廁所，但大多數家庭仍不具備這個條件，只能靠公共廁所解決日常如廁需求，「這不是景點，是大家每天都要用的地方」。

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此外，歌迷在廁所內外長時間排隊、拍照，導致真正有需要的居民無法順利使用公廁，尤其是老人、小孩或身體不適的居民，影響更大。而胡同本就狹窄，公廁周邊若聚集大量歌迷，不僅影響居民通行，也可能干擾其他遊客的正常使用。居民直言，有人甚至拍下「茅坑照」並配上成員名字發到網上：「這不僅是腦殘粉的行為，更洩露了公共廁所的隱私環境，既不雅觀，也不尊重他人。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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