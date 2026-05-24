康城影展 | 綾瀨遙演是枝裕和新作《再生家族》 用機械人囝囝彌補喪子之痛 首映獲全場鼓掌9分鐘

日本導演是枝裕和日前憑自編自導的全新動人之作《再生家族》（Sheep In The Box）第十度出戰康城，第八度入圍主競賽單元。 是枝裕和率領女主角綾瀨遙、男主角大悟及小演員桒木里夢一同踏上康城紅地氈，在康城世界首映在放映後，獲全場觀眾起立鼓掌9分鐘，觀眾反應熱烈。是枝裕和表示：「能感覺到觀眾一路專注看到最後，讓我鬆了一口氣。」感激康城的觀眾之餘，是枝裕和感性地透露，在觀眾起立鼓掌時，想起了已故演員樹木希林，因為當年一起面對觀眾掌聲不斷時，她曾率性地一直說：「我們快點離開吧！」

細心 觀察現場每個人反應 綾瀨遙表示：「我在首映現場努力觀察每個人的表情，想知道大家對這部作品的看法和感受。康城觀眾與日本觀眾觀影反應不太一樣，讓我覺得非常有趣。」 首度擔正電影男主角的日本綜藝節目搞笑組合「千鳥」成員大悟，與女神綾瀨遙手拖手行紅地氈，大表興奮：「能有這樣的經驗真的非常開心！我對偌大的放映廳印象深刻，加上全場都在高喊導演的名字，讓我也分享到那份光榮。」康城首映後外國權威媒體亦相繼給予好評。

《再生家族》講述一對喪子的年輕建築師夫婦，透過AI再生科技，迎來了外型、語調甚至記憶都和兒子一模一樣的仿生人形機器人，企圖重組破碎家庭，重拾往昔生活日常。但這個兒子的替身，開始有自己的心思與心事。 AI能讓死去親人復活再生? 是枝裕和的電影始終沒有離開過「家庭」這個主題，《再生家族》以「科技是否真正能讓死去親人復活再生」描寫人類情感與科技進化的衝突。對於在《再生家族》中融入AI元素，是枝裕和導演在康城影展的記者會上解說：「即使科技不斷進步，最終留下來『最能代表人類本質』的東西究竟是什麼？我想寫一個故事，能夠讓看過的人也一起思考。」

綾瀨遙分享戲中三口之家的微妙關係：「我所飾演的角色是一位失去了兒子的母親。對她而言，時間彷彿凍結，像失去了心，失去了情感；她與丈夫的關係也停滯不前，無法再面對彼此。直到遇見了仿生機械人孩子，丈夫才重新對她敞開心扉，她也能夠再次去面對他。一個人想向前看的理由有很多，有時只要稍微改變視角，人生就能再度前行。我在電影最終得以面對仿生機械人孩子，也得以面對『他並非一個真實的人類』這個事實。」《再生家族》將於6月18日在香港上映。