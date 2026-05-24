楊思琦承認拍劇被欺凌 澄清冇貪隔籬錄影廠食物

近日李家鼎一家爆紛爭，令李泳豪舊愛楊思琦的15年冤情大白。早前她在伍詠薇（伍姑娘）及李凱賢（Brian）主持的HOY節目《九運會客室》擔任嘉賓，伍姑娘大爆思琦當年拍劇被前輩帶頭「單打」欺凌，思琦憶起舊事更不禁落淚。
思琦今日出席汽車品牌活動，問起伍姑娘提到的欺凌事件，她指：「當係一個節目睇完就算，但係呢個係真實，亦都唔係編出嚟。」有指該劇疑是《翻叮一族》，思琦回應：「我唔講喇，唔需要再加啲鹽落啲醋。」
事件驚動曾勵珍
近日無綫重播《無名天使3D》，當年盛傳思琦被同劇女主角佘詩曼、郭羡妮欺負的傳言被翻炒，有指阿佘拍外景時「萬歲」，當思琦上前想拿取時，竟遭現場工作人員奚落：「今次唔畀錢就唔好飲！」令她委屈得當場眼眶泛紅。雖然阿佘事後堅決否認針對，但事件當時甚至驚動了TVB高層曾勵珍。
重提「萬歲」事件，思琦表示很想澄清並非網民形容的貪小便宜：「即係話拜神嗰啲咩豬頭骨攞返屋企咁樣，一路以嚟畀咗『貪心』兩個字我，我想話俾大家聽，嗰啲唔係我主動話要攞，你明唔明白？係有人提出話要去攞，淨係發生過一次！所以唔好講足一世，好唔好？唔係因為貪心。當時嘅我唔識煮嘢食，我攞返去做乜呀？攞咗豬頭骨做咩呀，鯁自己？」
思琦留意到有人說更覬覦其他錄影廠的食物，她澄清：「話人哋隔籬廠萬歲都流晒口水『睺住』，我都冇做過呢啲嘢！邊隻眼見到？係邊個人講先？好希望邊個人講出嚟你認咗佢，我絕對冇做過呢樣嘢。」