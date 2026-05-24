楊思琦承認拍劇被欺凌 澄清冇貪隔籬錄影廠食物

近日李家鼎一家爆紛爭，令李泳豪舊愛楊思琦的15年冤情大白。早前她在伍詠薇（伍姑娘）及李凱賢（Brian）主持的HOY節目《九運會客室》擔任嘉賓，伍姑娘大爆思琦當年拍劇被前輩帶頭「單打」欺凌，思琦憶起舊事更不禁落淚。

思琦今日出席汽車品牌活動，問起伍姑娘提到的欺凌事件，她指：「當係一個節目睇完就算，但係呢個係真實，亦都唔係編出嚟。」有指該劇疑是《翻叮一族》，思琦回應：「我唔講喇，唔需要再加啲鹽落啲醋。」