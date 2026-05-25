康城影展 | 日模岡本多緒擊敗松隆子瓜分影后 Cristian Mungiu再奪最高榮譽金棕櫚獎

(右起)岡本多緒與Virginie Efira憑《All of a Sudden》奪影后；Valentin Campagne與Emmanuel Macchia以《Coward》齊封帝。(美聯社)

《第79屆康城電影節》昨日（24日）凌晨舉行頒獎禮，最高榮譽金棕櫚獎由羅馬尼亞導演Cristian Mungiu憑《Fjord》奪得，這亦是Cristian第二度獲得該項殊榮。

《Fjord》由「寒冬戰士」沙巴遜史丹（Sebastian Stan）與《情感的價值》雲朗妮韋斯維夫（Renate Reinsve）合演。講述一位羅馬尼亞丈夫Mihai（沙巴遜史丹飾）帶着挪威妻子Lisbet（雲朗妮韋斯維夫飾）及5名子女到挪威村莊移居，因為文化與價值觀衝突，使本來平靜的新生活逐步瓦解。

影帝影后方面，今屆出現「雙冠軍」賽果。法國男星Valentin Campagne與Emmanuel Macchia共同以《Coward》齊封帝。《Coward》是以第一次世界大戰為背景的同志愛情與戰地電影；影后則由日本模特兒岡本多緒與比利時女星Virginie Efira憑《All of a Sudden》奪獎，擊敗日本兩大女星松隆子與綾瀨遙。