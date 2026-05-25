雞翼@JFFT直播鬧爆米爺 游學修都頂唔順個Studio極混亂

由JFFT與游學修組織的跑會JFRT (Just For Run)早前獲品牌邀請，挑戰歷時 72 小時的睡眠馬拉松，JFRT 全體成員利用智能手錶，連續三晚嚴格紀錄個人的「睡眠分數」。賽前大家都摩拳擦掌，希望爭奪由品牌贊助的現金大獎，體現真正的「瞓住賺錢」！



經歷三晚激戰，JFRT 睡眠馬拉松的最終積分排行正式揭曉。良少以持久穩定的高睡眠質素，並於最後一晚爆發轟出 92 分的高分，總分 251 分傲視群雄，成功抱走 HK$8,000 現金獎！而其他成員的表現則令人捧腹，其中床哥在第二晚僅獲得 39 分的「修仙級」分數，而米師父在第三晚更低至 46 分。不過，全場焦點落在總分僅得 160 分的榜尾翼Sir身上，他以 2 分之差不敵比叔，慘成今次馬拉松的「地獄睡眠王」。

雖然翼Sir 排名墊底，但獲得的卻是「塞翁失馬」的星級福利！他獲得了品牌送出的優質床褥一張，並獲得一晚獨自包場品牌的分店、在無人打擾下好好補眠的珍貴機會。相反，其餘 5 位成員雖然免受懲罰，卻只能移師到另一間分店舉行喧鬧的「Sleepover Party」。為咗爭奪神級好位，佢哋決定用近期最流行、最無得認帳嘅方法——「爆旋陀螺」大對決嚟分床位！

日前翼Sir開了一個名為Pillow Talk的直播，他在片中鬧爆米爺，事源他們的Studio非常混亂，翼Sir對於Studio的環境非常不滿，其中他談到某天要很早回來開門給清潔的姐姐，但米爺卻在直播著他在Studio過夜。由於一想到直播室外環境和空氣都十分差，加上過去一些相處細節，就令翼Sir非常生氣，瘋狂爆粗鬧。「首先已經特登唔使佢返嚟開門約咩清潔姐姐，不嬲都我搞開，我就算唔喺度，我都特登返嚟開（門）啦。咩喺度瞓，出面咩景呀，講埋啲XX嘢XXXX。又唔使受罪喎，講埋呢啲XX嘢。」

他亦提到游學修每逢上直播室參加直播，都會指他們環境髒亂，令他得大家把矛頭指向自己，令他愈想愈氣結。