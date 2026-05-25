吳婉芳家族擁百億資產 二仔Lynus貼地行旺角｜獨家捕獲

58歲「凍齡港姐」吳婉芳與富商胡家驊的30歲二仔胡智同（Lynus）日前(23日)低調舉行婚禮迎娶女友，坐在主家席的新郎契爺張學友，與「新奶奶」吳婉芳即興唱婚宴飲歌《愛是永恆》祝福一對新人。吳婉芳昨晚向傳媒發放多張Lynus結婚照片，分享喜悅：「小兒Lynus昨日踏上人生新階段，作為母親的我，衷心祝賀這對新人Kristy & Lynus永結同心，幸福滿滿。」

擁有超高顏值及爆肌身型的Lynus在香港長大，2017年畢業於牛津大學（University of Oxford）拉斯金美術學院，2019年回港發展，2022年在中環開設健身中心REP.，身兼私人教練，JACE陳凱詠，王敏德細女王麗嘉（Irisa）等都找Lynus健身指導。同年5月他舉行個人畫展《胡智同：色彩的巡禮》（Lynus Woo: A Pilgrimage in Colours），成功將藝術與健身的概念結合。

住2萬呎獨立屋

Lynus家族顯赫，祖父胡兆熾是五十年代的富商及慈善家，1931年創立「騏利企業」，涉足地產、餐飲及酒店等多個領域；父親胡寶星則是香港著名律師行「胡關李羅律師行」的創辦人之一，曾獲英女皇授勳。估計胡氏家族資產逾百億港元。吳婉芳一家住在跑馬地8層、總面積達2萬呎獨立屋，其外觀極具設計感，曾獲得國際設計及建築大獎。

雖然Lynus出身超級富豪家族，他作風卻極為「貼地」，《am730》記者曾巧遇他穿NIKE波褲及波鞋，用有線耳機聽著歌，現身旺角鬧市，跟一般平民沒甚麼差別。他曾接受媒體訪問，提過自己的生活：「周一到周五，當要訓練學員健身時，我得早上4點半起床，準備在5點開始第一堂課。然後最後一堂課可能會到晚上10點。」