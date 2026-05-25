柳應廷演唱會｜Jer圓夢孖偶像Supper Moment合唱激動爆喊 感謝Edan力撐：佢口硬心軟(有片)

MIRROR成員柳應廷Jer《The Shade of Breathing》演唱會，昨晚(24日)於亞博舉行尾場，獲雀友佘詩曼、ERROR隊長梁業(肥仔)、陳蕾和許廷鏗等圈中友好捧場。Jer請來樂隊Supper Moment擔任嘉賓，能夠圓夢與偶像同台合唱，Jer分享受啟蒙夾band的激動爆喊，SM主音Sunny就自爆失聲，為了上台獻唱首次打開聲針，兩人手拖手合唱，場面感動。
來到尾場，Jer自爆「出浴照」首曝光，原來唱《沒終點的青春》時，舞台大屏幕展示他的成長片段，當中有幼稚園時在泳池的半裸照，他笑言有拍片的觀眾可仔細重溫。接著他唱《不要活成自己討厭的模樣》前，他感觸分享，「呢首歌係送俾上年或呢幾年嘅自己，因為好多人話阿Jer對上一首歌咪《狂人日記》、《人類群星閃耀時》，都5、6年前喇，大佬，我出咗好多歌。其實呢段時間我都有不斷做唔同嘅音樂嘗試，亦都收到好多你哋嘅強心針，叫我做自己、做自己想做嘅音樂，但其實呢個過程都試過好內耗，成日提自己鍾意音樂同鍾意咩音樂，自己心裡面好清楚，奈何好似做嘅歌停留住喺5年前嘅我，其實呢幾年嘅歌都好聽，不妨你哋返屋企聽下。」演唱會尾聲，Jer唱《飛》時仍有呼喚觀眾一起跳，當唱完《Dr Children》後，即興請觀眾大合唱和唱部分，場面溫馨。
當柳應廷唱《幸福之歌》時，原唱樂隊Supper Moment驚喜登場，唱畢歌曲後，Jer激動表示：「呢個畫面我期待咗好耐……」主音Sunny上前擁抱，接著Jer已眼泛淚光，不斷自摑務求平伏情緒，Sunny上前十慰並拖著他的手，但阿Jer已忍不住淚水，他表示，「我點解開始玩音樂，我學第一首結他夾band，都係因為佢哋，頭先唱嘅《等等》係一首好想送俾你哋嘅歌，一首我好迷惘，望住天空會搵返點解自己咁鍾意音樂、唱歌吧初心，其實Supper Moment呢個組合陪伴咗我好多個唔開心嘅成長片段，所以冇佢哋就冇而家嘅我，衷心多謝佢哋。」Jer憶起夾band時，在不同表演場合都會翻唱SM的歌，甚至試過與SM同場先後演出，當年的樂隊Bromance昨晚亦是座上客，不過隊友各因不同原因而沒有再玩音樂，但他仍會不時翻唱SM的歌，他突然興奮大叫「我終於可以同你哋合唱喇！
Sunny認為一切都是緣份，他憶述10年前在會展開騷接受訪問，沒想到當年採訪的記者(Jer)，在幾年後就在電視或不同平台，看到當年參加《全民造星》的Jer，戴著黑框眼鏡彈結他翻唱《P.S I Love you》，然後在不同場會看到Jer唱SM的歌，直至受邀為他作曲(《人類群星閃耀時》和《記憶倒行》)，巧合地吳林峰寫《沒終點的青春》時，身為結他老師的Sunny亦曾提供意見，而3個單位都在演唱會音樂總監王雙駿(Carl 叔)見證下成長，不可思議。Sunny又表示狀態欠佳，未能奉上最佳演出，「我好耐無因為舞台而緊張，但今日一起身失左聲，抱歉不能用最好的聲音陪他度過咁珍費的時候，今日綵排後去打左人生第一枝開聲針，打在屁股上，真的好痛！」無論表現如何，都希望大家珍惜，接著他們合唱《人類群星閃耀時》。
Encore 環節，Jer 特別鳴謝擔任和音及結他手的吳林峰，不過他指吳林峰相當囂張，經常問他緊不緊張，又自恃站後排不用化妝，故在沒有事前知會下，要吳林峰即席自彈自唱新歌《愛情不是我強項》，吳林峰一臉茫然不斷問「認真咩」，但仍乖乖換上結他唱新歌，Jer則在後段加入合唱，「我們和Sunny 3人的關係好微妙，我們不是認識好耐，但識左後惺惺相昔，你要繼續寫多些好歌。」著接他再唱出《大海少年》和《金繼》。不過fanso檗肯離場高呼enocore，Jer再上台獻唱《Let Us Go Then You and I 》和《沙龍》，為演唱會劃上圓滿句號。
尾到獲偶像Supper Moment擔任嘉賓，在台上爆喊，他坦言好感動，唱《等等》時找回以前翻唱SM歌曲的片段，當年訪問時只敢Say Hi，相隔10年終可合唱，「我由一個淨係鍾意聽佢哋唱歌嘅人，到喺後台做訪問佢哋記者嘅記者，望到佢哋喺台上發光，立志要做歌手去影響人，邀請到一直影響我成長嘅band，真係好感動，我夾band元音樂都我都因為佢哋。」他自言已經好忍得，因不想影響唱歌，沒想過會淚水缺堤，「Carl叔不斷喺耳機同我講：『Jer忍住，之後仲有好多歌要唱，但真係好感動，忍唔到，加上好多band mate都有嚟，喺台下見到我同Supper，事隔14年終可在台一對一合唱。」原來上兩次演唱會都有邀請SM，但因撞期至今才成事，小粉絲到同台合唱，他笑言，「都真係光宗耀祖。」
Jer形容他與吳林峰、SM和Carl叔是大型re-un現場，當大家驚聞Sunny失聲超擔心，向他提供自己的開聲秘法，但都沒效用，Sunny唯有打開聲針，「今次唱兩首歌，佢要打針，真係過意唔去，因為要還，聲帶要抖一段時間。」他又透露本來想請bandmate一同上台合唱，但大家已很久沒玩樂器，故放棄這念頭。他表示若有機會也可跟SM出合唱歌，但一起製作好音樂已不錯。
談到頭場請呂爵安(Edan)擔任嘉賓，Jer笑言，「好似無邀請過佢做嘉賓，(佢投訴你)因為《造星》表演同組，MIRROR演唱會又合唱，所以合唱又唔係好諗起，我哋私底下成日一齊玩同排嘢，直至上喺大學一齊表演，覺得幾好玩，就問Edan可唔可以做嘉賓，佢諗到唔諗就應承咗，其實佢係一個口硬心軟嘅人，成日取笑我，但其實係《造星》已好撐我嘅朋友。」他強調台上的對話沒事前夾好，「我想打佢，差啲打交，踩場！」對於Edan話聽過Jer的Live演唱，都會慢慢鍾意，「多謝佢，都係一個讚美。」不過被Edan指不適合再跳舞，Jer就反駁，「下次要跳多啲，要勁過佢，出跳唱。」至於與Edan出歌，他表示，「之前真係有認真諗過，有啲概念。」不過，Edan剛與室友蔡俊彥推出《1206》，他就扮嬲，表示不出了。
柳應廷Jer《The Shade of Breathing》演唱會歌單(5月24日)
開場片段
1. 跌在地上的怪獸
2. 約齊靈魂在墳墓開生日派對
3. 筆觸男孩憂鬱之死
4. 月居人
5. 砂之器
播放「Iam the l」短片
Part 02
6. 風靈物語
7. 不要說出來
8. 離別的規矩
9. 自毁的程序
10. 坐看雲起時
11. 水刑物語
Band Credit
Part 03
12. 狂人日記(逆流合唱)
13. 大鬧說謊城(原唱：黃明德, 逆流合唱)
14. 金剛不壞(新歌首唱, 逆流合唱)
15. 吃腐肉的鷹（原唱：lan、Jer、Stanley、Tiger@Mirror)
16. MM7
播放《夜空的呼喚》
Part 4
17. 迴光物語
18. 沒終點的青春
19. 不要活成自己討厭的模樣
20. 大人之後
21. 記憶倒行
Part 5
22.飛（原唱：Supper Moment)
23. .Dear Children
24. 人類群星閃耀時
Encore 1
1.等等
2. 幸福之歌(嘉賓Supper Moment合唱)
鳴謝名單
1. 有你有我(彈結他)（原唱：Supper Moment）
2. 大海少年
3. 今繼
Encore 2
1. Let Us go just you and I
2. 沙龍