柳應廷演唱會｜Jer圓夢孖偶像Supper Moment合唱激動爆喊 感謝Edan力撐：佢口硬心軟(有片)

Jer柳應廷獲偶像Supper Moment擔任嘉賓，終圓夢可同台合唱。(娛樂組攝)

MIRROR成員柳應廷Jer《The Shade of Breathing》演唱會，昨晚(24日)於亞博舉行尾場，獲雀友佘詩曼、ERROR隊長梁業(肥仔)、陳蕾和許廷鏗等圈中友好捧場。Jer請來樂隊Supper Moment擔任嘉賓，能夠圓夢與偶像同台合唱，Jer分享受啟蒙夾band的激動爆喊，SM主音Sunny就自爆失聲，為了上台獻唱首次打開聲針，兩人手拖手合唱，場面感動。

來到尾場，Jer自爆「出浴照」首曝光，原來唱《沒終點的青春》時，舞台大屏幕展示他的成長片段，當中有幼稚園時在泳池的半裸照，他笑言有拍片的觀眾可仔細重溫。接著他唱《不要活成自己討厭的模樣》前，他感觸分享，「呢首歌係送俾上年或呢幾年嘅自己，因為好多人話阿Jer對上一首歌咪《狂人日記》、《人類群星閃耀時》，都5、6年前喇，大佬，我出咗好多歌。其實呢段時間我都有不斷做唔同嘅音樂嘗試，亦都收到好多你哋嘅強心針，叫我做自己、做自己想做嘅音樂，但其實呢個過程都試過好內耗，成日提自己鍾意音樂同鍾意咩音樂，自己心裡面好清楚，奈何好似做嘅歌停留住喺5年前嘅我，其實呢幾年嘅歌都好聽，不妨你哋返屋企聽下。」演唱會尾聲，Jer唱《飛》時仍有呼喚觀眾一起跳，當唱完《Dr Children》後，即興請觀眾大合唱和唱部分，場面溫馨。

當柳應廷唱《幸福之歌》時，原唱樂隊Supper Moment驚喜登場，唱畢歌曲後，Jer激動表示：「呢個畫面我期待咗好耐……」主音Sunny上前擁抱，接著Jer已眼泛淚光，不斷自摑務求平伏情緒，Sunny上前十慰並拖著他的手，但阿Jer已忍不住淚水，他表示，「我點解開始玩音樂，我學第一首結他夾band，都係因為佢哋，頭先唱嘅《等等》係一首好想送俾你哋嘅歌，一首我好迷惘，望住天空會搵返點解自己咁鍾意音樂、唱歌吧初心，其實Supper Moment呢個組合陪伴咗我好多個唔開心嘅成長片段，所以冇佢哋就冇而家嘅我，衷心多謝佢哋。」Jer憶起夾band時，在不同表演場合都會翻唱SM的歌，甚至試過與SM同場先後演出，當年的樂隊Bromance昨晚亦是座上客，不過隊友各因不同原因而沒有再玩音樂，但他仍會不時翻唱SM的歌，他突然興奮大叫「我終於可以同你哋合唱喇！

Sunny認為一切都是緣份，他憶述10年前在會展開騷接受訪問，沒想到當年採訪的記者(Jer)，在幾年後就在電視或不同平台，看到當年參加《全民造星》的Jer，戴著黑框眼鏡彈結他翻唱《P.S I Love you》，然後在不同場會看到Jer唱SM的歌，直至受邀為他作曲(《人類群星閃耀時》和《記憶倒行》)，巧合地吳林峰寫《沒終點的青春》時，身為結他老師的Sunny亦曾提供意見，而3個單位都在演唱會音樂總監王雙駿(Carl 叔)見證下成長，不可思議。Sunny又表示狀態欠佳，未能奉上最佳演出，「我好耐無因為舞台而緊張，但今日一起身失左聲，抱歉不能用最好的聲音陪他度過咁珍費的時候，今日綵排後去打左人生第一枝開聲針，打在屁股上，真的好痛！」無論表現如何，都希望大家珍惜，接著他們合唱《人類群星閃耀時》。

Encore 環節，Jer 特別鳴謝擔任和音及結他手的吳林峰，不過他指吳林峰相當囂張，經常問他緊不緊張，又自恃站後排不用化妝，故在沒有事前知會下，要吳林峰即席自彈自唱新歌《愛情不是我強項》，吳林峰一臉茫然不斷問「認真咩」，但仍乖乖換上結他唱新歌，Jer則在後段加入合唱，「我們和Sunny 3人的關係好微妙，我們不是認識好耐，但識左後惺惺相昔，你要繼續寫多些好歌。」著接他再唱出《大海少年》和《金繼》。不過fanso檗肯離場高呼enocore，Jer再上台獻唱《Let Us Go Then You and I 》和《沙龍》，為演唱會劃上圓滿句號。

尾到獲偶像Supper Moment擔任嘉賓，在台上爆喊，他坦言好感動，唱《等等》時找回以前翻唱SM歌曲的片段，當年訪問時只敢Say Hi，相隔10年終可合唱，「我由一個淨係鍾意聽佢哋唱歌嘅人，到喺後台做訪問佢哋記者嘅記者，望到佢哋喺台上發光，立志要做歌手去影響人，邀請到一直影響我成長嘅band，真係好感動，我夾band元音樂都我都因為佢哋。」他自言已經好忍得，因不想影響唱歌，沒想過會淚水缺堤，「Carl叔不斷喺耳機同我講：『Jer忍住，之後仲有好多歌要唱，但真係好感動，忍唔到，加上好多band mate都有嚟，喺台下見到我同Supper，事隔14年終可在台一對一合唱。」原來上兩次演唱會都有邀請SM，但因撞期至今才成事，小粉絲到同台合唱，他笑言，「都真係光宗耀祖。」

Jer形容他與吳林峰、SM和Carl叔是大型re-un現場，當大家驚聞Sunny失聲超擔心，向他提供自己的開聲秘法，但都沒效用，Sunny唯有打開聲針，「今次唱兩首歌，佢要打針，真係過意唔去，因為要還，聲帶要抖一段時間。」他又透露本來想請bandmate一同上台合唱，但大家已很久沒玩樂器，故放棄這念頭。他表示若有機會也可跟SM出合唱歌，但一起製作好音樂已不錯。

談到頭場請呂爵安(Edan)擔任嘉賓，Jer笑言，「好似無邀請過佢做嘉賓，(佢投訴你)因為《造星》表演同組，MIRROR演唱會又合唱，所以合唱又唔係好諗起，我哋私底下成日一齊玩同排嘢，直至上喺大學一齊表演，覺得幾好玩，就問Edan可唔可以做嘉賓，佢諗到唔諗就應承咗，其實佢係一個口硬心軟嘅人，成日取笑我，但其實係《造星》已好撐我嘅朋友。」他強調台上的對話沒事前夾好，「我想打佢，差啲打交，踩場！」對於Edan話聽過Jer的Live演唱，都會慢慢鍾意，「多謝佢，都係一個讚美。」不過被Edan指不適合再跳舞，Jer就反駁，「下次要跳多啲，要勁過佢，出跳唱。」至於與Edan出歌，他表示，「之前真係有認真諗過，有啲概念。」不過，Edan剛與室友蔡俊彥推出《1206》，他就扮嬲，表示不出了。

柳應廷Jer《The Shade of Breathing》演唱會歌單(5月24日) 開場片段 1. ﻿﻿﻿跌在地上的怪獸 2. ﻿﻿﻿約齊靈魂在墳墓開生日派對 3. ﻿﻿﻿筆觸男孩憂鬱之死 4. ﻿﻿﻿月居人 5. ﻿﻿﻿砂之器 播放「Iam the l」短片 Part 02 6. ﻿﻿﻿風靈物語 7. ﻿﻿﻿不要說出來 8. ﻿﻿﻿離別的規矩 9. ﻿﻿﻿自毁的程序 10. ﻿﻿﻿坐看雲起時 11. ﻿﻿﻿水刑物語 Band Credit Part 03 12. ﻿﻿﻿狂人日記(逆流合唱) 13. ﻿﻿﻿大鬧說謊城(原唱：黃明德, 逆流合唱) 14. ﻿﻿﻿金剛不壞(新歌首唱, 逆流合唱) 15. ﻿﻿﻿吃腐肉的鷹（原唱：lan、Jer、Stanley、Tiger@Mirror)

16. MM7 播放《夜空的呼喚》 Part 4 17. ﻿﻿﻿迴光物語 18. ﻿﻿﻿沒終點的青春 19. 不要活成自己討厭的模樣 20. ﻿﻿﻿大人之後 21. ﻿﻿﻿記憶倒行 Part 5 22.飛（原唱：Supper Moment) 23. ﻿﻿﻿.Dear Children 24. ﻿﻿﻿人類群星閃耀時 Encore 1 1.等等 2. ﻿﻿﻿幸福之歌(嘉賓Supper Moment合唱) 鳴謝名單 1. ﻿﻿﻿有你有我(彈結他)（原唱：Supper Moment） 2. ﻿﻿﻿大海少年 3. ﻿﻿﻿﻿今繼 Encore 2 1. Let Us go just you and I 2. 沙龍