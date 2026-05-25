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娛樂
出版：2026-May-25 19:56
更新：2026-May-25 19:56

IdG Bubbles為偶像女生打響名堂 Anesa小倬Kathy哭成淚人

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IdG Bubbles是「IdG偶像女生」第一批出道的練習生，7位成員在半年時間內做了一年時間的工作。（娛樂組攝）

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「IdG偶像女生」去年5月成軍，當時合共25位練習生，第一批出道的7位練習生組成的IdG Bubbles去年在多個頒獎禮上連掃多個新人獎，今年3月就有另一隊IdG Sundae接力。昨日「IdG偶像女生」在觀塘舉行一周年慶典，大會除了宣布二期生招募更降至13歲起，同時7月將會舉行「偶像女生IdG The 1st」專屬大型音樂會。活動亦介紹新的21人「IdG合唱團」，當中最細的成員僅得12歲。

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IdG Bubbles拿起獲得的新人獎後，逐一訴說感受，七位成員全都眼濕濕，當中Anesa哭得最犀利，其次是小倬、家鑾、Yoyo等，連一直表示不會哭的Cindy也眼濕濕，Kathy唱新歌時也一度唱不到。

提到Kathy哭到新歌也唱不到，她說：「我一喊就唱唔到，我發現我開咗個頭之後，望到Cindy咁對眼之後，我啲淚水就瘋狂標晒出嚟，因為好多唔同嘅片段閃過，好感動。」

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在台上哭得最厲害的Anesa表示想起出道前很多未知，感覺沒有盡頭，「唔知自己幾時出道，唔知自己要準備幾耐，冇盡頭咁樣行，成條路都好似好黑暗，但係嗰陣時大家都喺度，我哋都喊咗好多次，諗返起嗰種感覺就好想喊！」其後一眾成員起哄指因為小倬在台下最先哭，所以才令大家的心情超大起伏。

夢月表現最冷靜，她表示最感動的是看到fans 的數量比以前多了很多很多，盼未來有更多作品，令更多人認識她們成為Bubbles個的fans。談到她們拿獎分享感受，問到是否覺得「很重」，Cindy說：「每一個獎項都好有份量！」小倬直言大家付出了很多努力，聚集了很多人的支持、愛及期望，每次獲獎都會想起初心，因此望到四個獎很想喊。

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Yoyo說：「當初我哋冇話要諗到攞咩獎，只係朝着個目標，一班女仔一齊出發，一班好嘅成員，收穫到咁多獎，要好好多謝成員們同埋背後嘅團隊。」

家鑾表示很想多謝主理人亞拔，她指對方由2024連開始籌備，任何事也是一手一腳，做到幾夜也好，他也會覆機。她亦很想多謝fans，特別提到自己早前到韓國追星的感受，令她感受到Bubbles 的fans們感受，深深體驗到他們的付出及支持。

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提到最新出埸的21人「IdG合唱團」，當中最細的成員僅得12歲，令Bubbles 七女成為「大師姐」，被獲選成為班長的Cindy會否感到有壓力，她說：「都唔會有代溝嘅，大家都差唔多年紀，哈哈！我而家唔會話有大師姐嘅感覺，希望佢哋入得嚟偶像女生呢個大家庭，佢哋可以收穫到自己想要嘅嘢，豐富佢哋嘅生涯，希望大家可以喺裏面搵到自己想要嘅嘢同埋追尋嘅嘢。」

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IdG合唱團，年紀最小的只有12歲。（娛樂組攝）

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主理人亞拔

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